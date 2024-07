Serie Die Nationalgerichte der deutschen EM-Gegner Spanische Hackbällchen von Cliff Hämmerle

Für vier Personen: 600 g Hackfleisch vom Rind oder gemischt, 1 Gemüsezwiebel, 1 Ei, 1 TL Senf, 2 Milchbrötchen vom Vortag, 100 ml Milch, 50 g geröstete Pinienkerne, eine halbe rote Chili, Prise Salz, Sträußchen Petersilie, 1 EL Butter, 200 ml Rapsöl oder Brat-Oliven-Öl.

Zubereitung: Brötchen ohne Rinde in der Milch einweichen, Zwiebel und Chili in kleine Würfel schneiden. Petersilie waschen, abtupfen, fein schneiden. Butter in einer Pfann erhitzen, Zwiebel und Chili leicht dünsten. Zusammen mit allen anderen Zutaten in einer Schüssel gut vermischen. Aus der Masse Bällchen von zirka 70 Gramm formen, in Öl in einer Pfanne rundherum bei mittlerer Hitze rund acht Minuten braten.

Für das Schmorgemüse je eine kleine rote, grüne, gelbe und orange Paprika vom Gehäuse befreien und in Stücke schneiden, mit vier Schalotten und acht halben Knoblauchzehen sowie 12 Kirschtomaten in Brat-Oliven-Öl schmoren, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Für die Tomatensoße je eine Zwiebel und Knoblauchzehe schälen, würfeln und in einem EL Olivenöl andünsten, 400 Gramm stückige Tomaten dazu geben, zu einer leicht sämigen Soße einkochen und mit Salz, Pfeffer und Basilikum würzen.