Cité Radieuse in Briey : Zu Hause in der vertikalen Stadt

Im lothringischen Briey-en-Forêt ragt ein Hochhaus in den Wald. Hier wollte der Architekt Le Corbusier seine Vision von einer ganzen Stadt in einem Gebäude verwirklichen. Doch bei der Umsetzung haperte es.

Namensschilder gibt es an den Wohnungstüren im ersten Stock nicht. Es ist recht düster, lediglich die farbigen Türen werden durch einzelne gedämpfte Lampen beleuchtet und alle sehen ähnlich aus. Das Büro von Véronique Léonard, Leiterin des Vereins „la première rue“ (die erste Straße), findet man trotzdem schnell. Denn alle Bewohner des Hauses kennen sie und begleiten die Besucher zu ihr. Rund 300 Menschen im Monat führt Léonard beherzt durch die sogenannte „Cité Radieuse“ (deutsch: „strahlende Stadt“) in Briey-en-Forêt.

Hier, knapp 40 Kilometer nordwestlich von Metz, plante der Architekt Le Corbusier ein ganzes Dorf in einem Wohnblock von 17 Geschossen mit nur sechs Erschließungsebenen, die „Straßen“ genannt werden. Bei der Eröffnung 1961 waren alle 339 Wohnungen sofort belegt. Dazu sollten ein Supermarkt, Geschäfte und sogar ein Kindergarten auf dem Dach entstehen. In Auftrag gegeben wurde das Gebäude in Briey damals durch das Amt für sozialen Wohnungsbau. Das Konzept von Le Corbusier sollte viele Familien wirtschaftlich effizient und zugleich mit einem bestimmten Wohnkomfort unterbringen. „Immerhin verfügen die Wohneinheiten über ein eigenes Badezimmer und abgetrenntes WC, das war in den 60er Jahren nicht selbstverständlich“, berichtet Léonard. Ihr Verein widmet sich dem Erbe Le Corbusiers in Briey. Sie organisiert Vorträge, Ausstellungen und zeigt gerne die Musterwohnung.