Serie Museen im Saarland Die „Halbschicht“ im Bergbaumuseum hat es in sich

Serie | Bexbach · Über Jahrhunderte hat der Bergbau das Saarland geprägt. Im Saarländischen Bergbaumuseum in Bexbach können sich Besucher in diese Zeit zurückversetzen lassen – inklusive simulierter Einfahrt in den Stollen.

10.08.2024 , 14:30 Uhr

Der Eingang zum Saarländischen Bergbaumuseum in Bexbach. Foto: Nicole Baronsky-Ottmann

Von Nicole Baronsky-Ottmann