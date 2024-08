Serie Kirchenporträt Vom Betsaal zum markanten Gotteshaus

Blick zurück! Zu Beginn des 19. Jahrhunderts siedelten sich, im Zuge der damaligen Industrialisierung, einzelne Familien in Ensheim und Umgebung an – einer Gegend, die überwiegend von Katholiken bewohnt war. Als Teil der damaligen Kirchengemeinde Bischmisheim mussten die Evangelischen zunächst sonntags den weiten Weg zum Gottesdienst in die Filialkirche Fechingen laufen. Es war die eingangs erwähnte Bertha Adt, evangelische Mutter des vermögenden Kommerzienrates Eduard Adt, der aus einer bekannten Familie von Büchsenmacher-Fabrikanten stammte. Dessen Frau also erlitt bei einem Unfall einen Knochenbruch, aus dem eine Gehbehinderung resultierte, so dass sie nicht mehr ihre Sonntagspflicht mit dem weiten Fußweg erfüllen konnte.