Serie Lebenswege Er hinterließ zigtausende Zeichnungen

Geboren wurde Winfried Altmeyer am 1. November 1938 im damals noch selbstständigen Ort Köllerbach als jüngstes von drei Kindern der Eheleute Alois und Franziska Altmeyer. Sein Papa war Bergmann, die Mutter Hausfrau. Nebenbei wurde „gebauert und geplonsd“, wie der Saarländer sagt. Die Familie betrieb also eine Nebenerwerbslandwirtschaft. Hier lernte Winfried früh, die Arbeit im eigenen Garten zu schätzen, was ihm lebenslang zugutekam. Nach seiner Volksschulzeit begann er am 3. August 1952 eine Lehre als Bergmann/Hauer. Er war erst 13 Jahre, arbeitete von 6 bis 14 Uhr unter Tage. Als er mittags erschöpft nach Hause kam und sich hinlegen wollte, fragte ihn der Papa den Erzählungen in der Familie nach: „Willst Du schon in Rente gehen?“ Nichts ist also mit Ausruhen, der Junge musste erstmal die Kartoffeln im eigenen Garten hacken oder ernten.