Lebenswege – Werner Breinig (✝87) „Papa war ein Tüftler, ein Alleskönner, der für jedes Problem eine Lösung fand“

Sein ganzes Leben war Rotes Kreuz, war Menschlichkeit: Die Rede ist von Werner Breinig aus Püttlingen. Geboren wurde er am 3. November 1934, gestorben ist er am 24. April 2022, jeweils in Püttlingen. Er war wohl heimatverbunden, denn Urlaub gönnte er sich so gut wie nie, das Land verließ er nur zum Arbeiten.