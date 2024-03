Serie Lebenswege – Victor Rau (✝96) Fast 100 Jahre gute und schlechte Zeiten: Er kannte Roden wie kaum ein Zweiter

„Unser Leben währet siebzig Jahre, und wenn’s hoch kommt, so sind’s achtzig Jahre, und wenn’s köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen; denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon.“ Diesen Bibelpsalm mag sich Victor Rau aus Saarlouis-Roden zu eigen gemacht haben (Psalm 90:10 in der Luther-Übersetzung). Sein Vorname, in der römischen Schreibweise mit C, bedeutet Sieger. Und auf der Gewinnerseite dürfte sich Victor Rau, geboren am 16. September 1926, gestorben am 7. März 2023, in den 96 Jahren seines Lebens, allen Höhen, Tiefen und Traumata zum Trotz, gefühlt haben.