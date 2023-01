Serie Lebenswege : Viele nannten Tom einen „Strahlemann“

So fröhlich soll Tom Hilger in Erinnerung bleiben. Er starb mit 15. Das ist das letzte Foto von ihm aus dem Sommer 2021. Der Junge liebte Wasser. Foto: Familie Hilger

Sulzbach Wie ist das, von einem geliebten Menschen Abschied nehmen zu müssen? Die SZ spricht mit Angehörigen und Freunden und stellt in einer Serie Lebenswege Verstorbener vor. Heute: Tom Hilger.

„Tom war ein sehr fröhliches Kind, ein Sonnenschein, der viele Menschen mit seinem Lachen angesteckt hat. Trotz der Einschränkungen und Schmerzen, die er oft aushalten musste“, sagt Anja Hilger über ihren Sohn Tom, der im vorigen Jahr mit 15 Jahren viel zu früh starb.

Tom kam am 8. März 2006 in einem Neunkircher Krankenhaus zur Welt. Die Geburt verlief normal, doch wenig später musste das Baby reanimiert und in ein anderes Krankenhaus verlegt werden. Gerade mal drei Wochen alt, wurde Tom am Herzen operiert. Als er vier Wochen alt war, bekamen seine Eltern die Diagnose: Chromosomenanomalie. „Die Ärzte sprachen von blind, taub, bewegungsunfähig. Doch nichts davon hat sich bewahrheitet“, sagt Anja Hilger. Tom ging es nach der Operation schnell besser, er musste nicht mehr künstlich beatmet werden und durfte am 13. Mai nach Hause. „Wir waren froh, dass unser Kind am Leben war und kamen gut mit seiner Behinderung klar. Tom war eben was ganz Besonderes“, sagt sie. Tom entwickelte sich aller Prognosen zum Trotz sehr gut, erhielt viele Therapien, die er mit Ehrgeiz bewältigte. Zunächst besuchte Tom einen integrativen Kindergarten in Dudweiler. „Das hat gut geklappt, er fühlte sich dort wohl“, erzählt die Mutter. 2013 wechselte er in die Förderschule Winterbachsroth in Dudweiler. Tom ging gerne zur Schule, war fleißig und genoss die Pausen mit seinen Mitschülern. Er entwickelte sich weiterhin gut, lernte mit Ehrgeiz laufen. Auch wenn er dabei etwas Unterstützung brauchte, machte es ihm sehr viel Freude. „Und er war immer stolz, wieder etwas geschafft zu haben. Motorisch lief alles super. Aber seine Verdauung machte ihm mehr und mehr zu schaffen und er musste mehrfach operiert werden“, erzählt die Mutter.

Info Sich in der SZ an liebe Verstorbene erinnern Wenn Sie einen lieben Menschen verloren haben und in der Saarbrücker Zeitung über ihn erzählen möchten, melden Sie sich unter Telefon (06 81) 5 02 20 41 oder per E-Mail unter der Adresse lebenswege@sz-sb.de.

Schon mit acht Jahren wurde Tom in einem Darmstädter Krankenhaus eine Magensonde eingesetzt. Die Operation verlief nicht ohne Komplikationen, sodass er später erneut operiert werden musste und acht Wochen in der Klinik war. Aber der Junge war ein Stehaufmännchen, konnte bald wieder alleine essen, musste aber auch über die Magensonde ernährt werden. Trotz der gesundheitlichen Probleme ging es mit Toms Entwicklung stets voran. Er liebte Musik, spielte auf seiner Gitarre und sang leidenschaftlich mit. Auch wenn er beim Sprechen eingeschränkt war, konnte Tom sich gut verständigen. „Jedes gesprochene ‚Mama‘ und ‚Papa‘ ging uns runter wie Öl. Um sich zu verstehen, braucht es oft keine großen Worte. Vielmehr zählen Mimik, Gesten und Körpersprache“, schildert Anja Hilger.

Es kam jedoch wieder eine Zeit mit Schmerzen und Bangen. Im Mai 2017 erlitt Tom einen Darmverschluss, musste Wochen auf der Intensivstation verbringen. Kaum vier Wochen zu Hause, kam der zweite Darmverschluss. „Es wurde uns von den Ärzten gesagt, dass jeden Tag etwas passieren kann. Für uns als Eltern der reinste Horror, sein Kind so leiden zu sehen“, erzählt die Mutter. Sie ließen Tom in den Kinderhospizdienst-Saar eingliedern, der eine große Hilfe war und es noch bei der Trauerbewältigung ist.

Im September 2017 nahm Tom an den „Special Olympics Saarland“ teil und gewann sensationell eine Bronze-Medaille. „Wir haben alle geweint, als Tom auf dem Treppchen stand und mit dieser Vorgeschichte eine Medaille gewann. Auch Tom war unglaublich stolz. Der Tag war für ihn sehr anstrengend, aber er war glücklich. Die Medaille bekam einen Ehrenplatz in seinem Zimmer“, sagt Anja Hilger. „Ich höre immer wieder, dass Menschen, die Tom kannten, sagen, er sei ein Strahlemann gewesen, weil er so viel gelacht hat, so viel Positives rüberbrachte. Und dass sich manche an seinem Ehrgeiz, was zu lernen, trotz seiner Situation eine Scheibe abschneiden könnten“, schildert die Mutter.

Ein Jahr später, im Oktober 2018, hatten sie ihren ersten Aufenthalt im Kinderhospiz Sterntaler in Speyer, für beide eine Auszeit vom Leben. „Ich musste mich dort um nichts kümmern und konnte viel mehr Zeit mit Tom verbringen“, sagt Anja Hilger. Zudem machte die Familie jedes Jahr Urlaub in der Eifel auf einem Bauernhof – bis Corona mit dem Lockdown kam. „Im Nachhinein bin ich froh über die gewonnene Zeit miteinander. Weihnachten 2020 verbrachten wir mit Maske und durch Corona etwas anders als sonst. Aber es war uns wichtig, die Zeit zusammen mit meinen Eltern zu verbringen. Oma und Opa waren immer schon eine große Stütze für uns und für Tom wichtige Bezugspersonen, Tom liebte die beiden sehr. Dieses Weihnachtsfest ist eine noch wertvollere Erinnerung, weil es die letzten gemeinsamen Weihnachten zusammen waren“, sagt Anja Hilger.

Nach dem Lockdown ging Tom wieder zur Schule und seinen Therapien nach. Am Sonntag, 13. Juni 2021, verlebte die Familie einen wunderschönen Tag im eigenen Garten. Es war warm, die Sonne schien. Tom liebte das Wasser und war mit Papa Heiko den ganzen Tag im Pool. Gegen 17 Uhr bekam er große Schmerzen. Seinen Eltern war schnell klar, dass es etwas Ernstes war und sie brachten ihren Sohn ins Krankenhaus, wo er nach einer schlimmen Nacht mit großen Schmerzen am Tag darauf operiert wurde. Dabei musste Tom reanimiert und die OP abgebrochen werden. „Uns wurde gesagt, es wäre sehr kritisch. Wir wurden zu Tom auf die Intensivstation gebracht, wo er nach ein paar Minuten in unserem Beisein verstarb. Es riss uns den Boden unter den Füßen weg, und unsere Welt blieb stehen“, erzählt seine Mutter. Doch sie betont: „Ich bin dankbar für die Zeit, die wir mit Tom hatten. Er hat unser Leben so sehr bereichert. Wir müssen jetzt ein anderes Leben führen, eins, das wir so nicht gewollt haben, aber es wird nie ein Leben ohne Tom sein. Ich kann ihn nicht mehr berühren, aber er wird immer an unserer Seite sein“, sagt Anja Hilger.

Sie besucht mit ihrem Mann das Grab von Tom jeden Tag, auch mal mit Angehörigen oder Freunden. Einmal im Monat gedenken sie in Eppelborn Tom an einer Edelkastanie, die sie im November 2021 mit dem Kinderhospizdienst-Saar gepflanzt haben. „Ein besonderer Ort für uns alle“, betont Anja Hilger.