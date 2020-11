Serie Lebenswege : „Superstrenge Regeln“ hat sie abgeschafft

Püttlingen Wie ist das, von einem geliebten Menschen Abschied nehmen zu müssen? Die SZ spricht mit Angehörigen und Freunden und stellt in einer Serie Lebenswege Verstorbener vor. Heute: Hildegard Kossorz.

„Hildegard Kossorz, eine Tante von Thomas Gottschalk, war 23 Jahre Oberin der Redemptoristinnen im Kloster Heilig Kreuz Püttlingen. In dieser Zeit half sie vielen Menschen bei ihrer geistlichen Orientierung und auch praktisch in ihrer neuen Heimat Fuß zu fassen.“ Mit diesen Worten beginnt Autor Bodo Bost, Pastoralreferent im Erzbistum Luxemburg, seine Biographie über eine bemerkenswerte Frau.

Geboren wurde sie 1923 in Kandrzin/Oberschlesien: Papa Paul war Lokomotivführer, Mama Eleonore stammte aus einem Wirtshaus, Singen und Musizieren waren ein ständiger Begleiter im Hause Kossorz. „Schon mit zwölf Jahren wurde Hildegard als Wunderkind, als neuer Stern am Kulturhimmel Berlin, zu Klavierkonzerten sogar im Rundfunk eingeladen“, schreibt der Chronist. Nichts hätte in dieser Zeit darauf hingedeutet, dass die junge Frau 1946, nach Krieg und Vertreibung, in den Orden der „Dienerinnen des Heiligsten Herzens Jesu Wien“ eintreten würde. 1960 wechselte sie in eine kontemplative (betrachtende) Klostergemeinschaft ins gerade neu gebaute Kloster Heilig Kreuz Püttlingen. 1971 wurde sie dort, als Nachfolgerin der verstorbenen Schwester (Sr.) Michaela, zur Priorin bestimmt. Sr. Pia Büchter, heute 90-jährig, und Sr. Margret Gottwald, zwei noch lebende Ordensfrauen des Redemptoristinnenordens, erinnerten sich im Gespräch mit der SZ gerne an Leben und Werk der früheren Oberin.