Serie Lebenswege : Ihr Glücksrezept: Familie und Freunde

Hans und Siglinde Dengel im Jahr 2017 Foto: Elke Walz

Völklingen Wie ist das, von einem geliebten Menschen Abschied nehmen zu müssen? Die SZ spricht mit Angehörigen und Freunden und stellt in einer Serie Lebenswege Verstorbener vor. Heute: Siglinde Dengel.

Wenn es ein Rezept für ein glückliches Leben gibt, dann hat Siglinde Dengel es gefunden. „Es war ein eher unspektakuläres, aber ein zufriedenes Leben“, sagen ihre beiden Töchter Iris Kern (59) und Elke Walz (55).

1936 im Völklinger Ortsteil Heidstock geboren, hat die junge Siglinde mit 16 ihren Hans kennengelernt. Beim Tanzen, so wie sich das gehörte, Anfang der 50er-Jahre. Hans Dengel, sechs Jahre älter als seine Siglinde, war Heizungsmonteur, ein Beruf, der schon damals ein gutes Einkommen garantierte. 1957 hat das junge Paar geheiratet und hat zunächst in Fürstenhausen gelebt, bis sie nach wenigen Jahren ein eigenes Häuschen gekauft haben. Auf dem Heidstock, wie die Völklinger sagen. Drei Kinder hat das Paar in den kommenden Jahren bekommen: Jürgen Dengel kam 1960 zur Welt, dann folgten Iris und Elke.

Der Lebensmittelpunkt des Ehepaares Dengel sei allerdings immer im knapp drei Kilometer entfernten Fürstenhausen gewesen, erzählen die beiden Töchter. Denn dort war der mehr als sportliche Hans Dengel eng ins Vereinsleben eingebunden. Und zwar gleich doppelt, als Ringer und als Handballer. Als Ringer im KSV 09 Fürstenhausen war er sogar Mitglied der Mannschaft, die 1966/67 den Saarlandmeistertitel ins Dorf holte. Gemeinsam mit seinem Freund und Vereinskollegen Reinhold Walz hat er die Liebe zum Ringersport und auch die Liebe zum Handball übrigens bis an die Enkel weitergegeben. Denn Reinhold Walz Sohn Peter, heute weithin bekannt für sein Engagement für den saarländischen Ringersport, hat Dengel-Tochter Elke geheiratet. Und deren zwei Söhne, Peter junior und Lars, haben beide in jungen Jahren mehr als eine Saarlandmeister-Medaille nach Hause gebracht. Lars Walz spielt heute Linksaußen bei der HG Saarlouis. Dengel-Tochter Iris hat übrigens Handball-Regionalligaspieler Uwe Kern geheiratet.

In dieser großen Familie ist Siglinde Dengel komplett aufgegangen. „Es war das Schönste für sie, dass wir immer alle da waren“, erzählen Iris Kern und Elke Walz. „Sie war eine richtige Mutter. Wir Kinder waren ihre Lebensaufgabe.“

Am liebsten hat sie für die große Familie gekocht und gebacken. „Es war jeden Mittag etwas Feines gekocht“, erinnern sich die Schwestern und schwärmen von Mutters Hefekuchen. „Besser als in der besten Bäckerei in Saarbrücken. So einen Guten habe ich seitdem nie mehr gegessen.“ Auch sie beide bekämen ihn einfach nicht so gut hin wie die Mutter.

Mit am Mittagstisch auf dem Heidstock saß nicht nur regelmäßig Siglinde Dengels verwitweter Bruder, sondern oft auch die Freunde und Freundinnen ihrer Kinder. „Mit drei Kindern war es in den Siedlungshäusern auf dem Heidstock manchmal ja schon ziemlich eng. Aber auch heute noch höre ich von alten Freunden, die teilweise in tollen Häusern gewohnt haben: ‚Ach bei euch war es immer so schön, da hat es mir richtig gut gefallen‘“, erzählt Iris Kern.

Das Herausstechende bei den Eltern sei immer gewesen, dass sie zufrieden waren, egal was geschah. „Sie waren beispielsweise nie in Urlaub gefahren, das haben sie einfach nicht gebraucht“, sagt Elke Walz. Das Einzige, an das sie sich erinnere, sei, dass die Mutter den Vater für einige Tage besucht hat, als er in Kur gewesen war. Freunde habe es im Leben ihrer Eltern allerdings viele gegeben, und das Ehepaar Dengel hatte auch viel Kontakt mit ihnen. Beispielsweise, wenn sie nach Hans’ Sporttraining gemeinsam noch etwas trinken waren. Diese Freundschaften haben Siglinde und Hans Dengel dann auch über viele Jahre hinweg gepflegt. Mit einer der Freundinnen aus der Schule hat sich Siglinde Dengel sogar mit weit über 80 regelmäßig getroffen. 2010 hat das Ehepaar den 80. Geburtstag von Hans Dengel dann auch mit einem riesigen Fest gefeiert.

Kurz danach hat sich bei Hans Dengel eine Demenz entwickelt – Tendenz rasch fortschreitend. Drei Jahre lang hat Siglinde Dengel ihren Hans noch zu Hause gepflegt, die letzten Jahre hat er dann aber im Pflegeheim verbracht. „Dort war sie jeden Tag bei ihm und hat sich um ihn gekümmert, bis er Anfang 2018 starb.“

Bis 2019 hat Siglinde Dengel dann alleine im Heidstocker Haus gelebt. Nach einem Sturz mit mehreren schweren Brüchen ist sie allerdings zu ihrer Tochter Elke gezogen. Aber auch dieser schwere Unfall konnte ihrer Zuversicht und ihrem Frohsinn nichts anhaben. Im Krankenhaus habe sie immer gesagt: „Warum soll ich jammern? Ich hab’ doch nix.“

Im April 2020 ist Siglinde Dengel dann mit 84 Jahren gestorben. Und zwar so, wie sie es immer wollte: zu Hause und im Kreis der Kinder und Enkel.