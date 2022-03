Serie Lebenswege : „Rusch, wo bischn jetzt?“

Das war Rudolf „Rusch“ Wilhelm mit 27 Jahren. Er war für seinen Humor bekannt, den er selbst im Angesicht des Todes bewahrte. Foto: Gertrud Wilhelm

Püttlingen-Köllerbach Wie ist das, von einem geliebten Menschen Abschied nehmen zu müssen? Die SZ spricht mit Angehörigen und Freunden und stellt in einer Serie Lebenswege Verstorbener vor. Heute: Rudolf „Rusch“ Wilhelm.

Weiterleiten Drucken Von Walter Faas

„Rudolf Wilhelm an den Start!“ Diese Anekdote erzählt Gertrud „Gerti“ Wilhelm in Erinnerung an einen allzu früh verlorenen Menschen. Damals, es war wohl in den 70er-Jahren, wurde ihr späterer Mann Rusch, Wettkampfsportler im Schwimmclub Delphin, in seinem Elternhaus in der Auener Straße in Püttlingen von dieser Durchsage im benachbarten Freibad geweckt. Also rein in die Badbux, rauf auf den Startblock, waren ja nur 300 Meter zum Freibad! Heute, ein halbes Jahrhundert später, trauert Gerti Wilhelm mit vielen Freunden darüber, „... dass es einen einzigartigen, besonderen, klugen, besonnenen, verrückten und liebenswerten Menschen nicht mehr gibt“.

Der Köllerbacher Hobbykünstler Alban „Snoid Studios“ Dörr etwarf ein Plakat zum geplanten Hinterwald-Musikfestival 2021 (das dann wegen Corona ausfiel) mit der Kernfrage „Wo bischn jetzt?“. Rusch hatte sich dieses Poster, im Bewusstsein des baldigen Todes, selbst gewünscht. Es wirft ein bezeichnendes Bild auf einen Mann, der die Freude zum ästhetisch Schönen, zur Kunst, Musik, zur Gestaltung des eigenen Heims im historischen Bauernhaus im Köllerbacher Ortsteil Herchenbach allzeit gepflegt hat.

Info Sich in der SZ an liebe Verstorbene erinnern Wenn Sie einen lieben Menschen verloren haben und in der Saarbrücker Zeitung über ihn erzählen möchten, melden Sie sich unter Telefon (06 81) 5 02 20 41 oder per E-Mail unter der Adresse lebenswege@sz-sb.de.

Am 23. Oktober 1958 in Püttlingen als ältester von drei Geschwistern geboren (ein Bruder, Bernhard, stirbt im Alter von 12 Jahren), erlernte Rusch nach der Mittleren Reife den Beruf des Energieanlagen-Elektronikers im Bergwerk Warndt. Bildet sich, berufsbegleitend, zum Elektroingenieur weiter. Gerti und Rusch heirateten 1984. Sie wohnten erst in verschiedenen Mietwohnungen, bis sie 1989 ein schönes altes Bauernhaus kauften. Natürlich renovierungsbedürftig. „Die Gestaltung das Hauses, alles offen, mit viel Licht, trägt die Handschrift meines Mannes“, sagt die Witwe.

Die Ehe blieb kinderlos, aber Hunde und Katzen gehörten immer zum Haushalt. Und viele Urlaube gab es, meist in Frankreich, und gemeinsame Motorradausflüge. Bis 1990 der „Hinterwald Braintrust“ ins Spiel kam. Seit 1980 veranstalten die Hinterwäldler in Püttlingen jährlich ein Musikfestival „Umsonst & Draußen“, das in den beiden vergangenen Jahren zuerst dem Eichenprozessionsspinner und dann dem Covid-Virus zum Opfer fiel. 1990 aber nicht: Da traf Gerti Wilhelm mit dem Fahrrad auf dem Herchenbacher „Sauwasen“ zufällig die Hinterwäldler beim Aufbau. „Haschde mòò Zehner-Näschel dabei?“, wurde sie gefragt. „Von diesem Moment waren wir Teil der Hinterwald-Familie“, sagt Gerti Wilhelm schmunzelnd. Sie an der Kuchentheke, Rusch in der Organisation. „Die Öffentlichkeitsarbeit war sein Hauptthema. Dafür hatte mein Mann ein Händchen, eine Begabung, die er auch als Redakteur im Magazin der Ruhrkohle-AG mit Begeisterung gepflegt hat.“ Denn beruflich blieb dem Bergingenieur Wilhelm nach dem Ende der Steinkohlenära an der Saar, wie vielen seiner aktiven Kollegen, der Umzug an die Ruhr nicht erspart, dazu Gerti Wilhelm: „Eine schwere Zeit, besonders für ihn, da er jedes Wochenende die weite Fahrt von Gelsenkirchen ins Saarland und zurück in Kauf nehmen musste und uns Eheleuten wenig Zeit blieb.“ In der Rente sollte das besser werden, standen doch aussichtsreiche Jahre bevor.

Hier war Rudolf „Rusch“ Wilhelm mit Hemd und Krawatte auf einer Familienfeier (2010). Foto: Angela Busch

„Man hat meinen Mann im Freundeskreis sehr geschätzt, weil er immer für jeden ein offenes Ohr hatte und sehr ausgleichend wirken konnte.“ Martin Schäfer, einer seiner besten Freunde, ergänzt: „Rusch war immer in der Lage, gut zuzuhören und auch in schweren Zeiten die Probleme seines Gegenübers zu spiegeln. Es war bereichernd, mit ihm ins Gespräch zu kommen.“ SZ-Autoren, die wegen des Hinterwald-Festivals beruflichen Kontakt zu Rusch Wilhelm hatten, können unterschreiben, was über ihn gesagt wird: „Der Mann war immer kompetent, höflich, hilfsbereit, für knackige Zitate gut.“

Doch das Schicksal ist grausam. Am 9. Oktober 2019 muss Rusch die Diagnose „Bauchspeicheldrüsenkrebs“ zur Kenntnis nehmen. Operation an seinem Geburtstag wenige Tage später, drei Wochen Intensivstation („Eine schwere Zeit!“), Chemo, eine kurze Phase der Besserung („Hoffnung geschöpft!“), dann palliative Hilfe, Schmerzpumpe, der Tod. Am 5. November 2020. Gerti Wilhelm sagt heute: „Das war ihm klar. Wir haben über alles gesprochen, auch über das Sterben. Ich war bei ihm, als es so weit war.“

Martin Schäfer ergänzt: „Da steht man machtlos vis-à-vis.“ Was bleibt? Schäfer: „Der Verlust ist gewaltig. Er ist allzu früh gegangen und fehlt sehr.“ Gerti Wilhelm: „Mein Leben ist durch seinen Tod auf den Kopf gestellt worden. Ein Jahr lang war ich wie gelähmt.“ Schmerzlich auch, dass seine Beerdigung pandemiebedingt nur im familiären Rahmen stattfinden konnte. Doch im Herbst 2021, als Corona eine Pause einlegte, sei die Erinnerungsfeier mit Freunden, unter ihnen Wegbegleiter aus dem „Hinterwald“, mit Musik, Reden, Fotoschau, zur tröstlichen Erfahrung geworden. „Ein schöner Abend, ein Anlass, ihn noch einmal hochleben zu lassen.“