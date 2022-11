Serie Lebenswege : Mit Matthias’ Tod zerbricht eine Welt

Schreiben Sie uns

Ihr Tod hat Lücken gerissen. Wir möchten nun in der Saarbrücker Zeitung an diese Menschen in unserer Reihe „Lebenswege“ erinnern, an das, was von ihnen bleibt. Wenn Sie auch einen Menschen verloren haben und über sein Leben berichten möchten, melden Sie sich bitte bei uns per E-Mail unter der Adresse:

lebenswege@sz-sb.de