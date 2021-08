Serie Lebenswege : „Mohre Madda“ wäre jetzt 100 Jahre alt

Das Foto zeigt Marta Stemme mit zwei Jahren. Das Kleid trug sie bei einem Sturz in eine Jauchegrube – sie wäre beinahe ums Leben gekommen. Foto: Familienalbum/Repro Fredy Dittgen

Güdingen Wie ist das, von einem geliebten Menschen Abschied nehmen zu müssen? Die SZ spricht mit Angehörigen und Freunden und stellt in einer Serie Lebenswege Verstorbener vor. Heute: Marta Helene Stemme.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fredy Dittgen

Wenn Saskia Hurtak über ihre Freundin Marta Helene Stemme spricht, kommt sie ins Schwärmen: „Sie war schlagfertig, humorvoll, selbstsicher, sehr diszipliniert, pflichtbewusst, willensstark, hatte sehr gute Menschenkenntnisse und fürchtete sich vor nichts.“ Saskia Hurtak war elf Jahre alt, als sie die damals 71-jährige Marta Stemme das erste Mal traf. Saskia Hurtak war von Anfang an fasziniert von dieser Frau, die unter dem Rufnamen „Mohre Madda“ ortsbekannt war. Trotz des großen Altersunterschiedes entstand eine tiefe Freundschaft, die sie leider nur wenige Jahre verband.

„Ich schmiedete Pläne mit ihr, was wir zusammen machen könnten, wenn ich erwachsen bin. Dann sagte Marta immer: Bis dahin tut mir kein Zahn mehr weh“, sagt Saskia Hurtak. Marta kam am 8. August 1921 als zweites Kind von Wilhelm und Karoline Mohr, geborene Diener, in der Saargemünder Straße in Güdingen zur Welt. Sie hatte noch einen älteren Bruder, Wilhelm, der aber im Kindesalter starb, und eine vier Jahre jüngere Schwester, Elfriede. Auch Martas Leben hätte beinahe ein frühes Ende gefunden: Als Zweijährige stürzte sie in eine nicht abgedeckte Jauchegrube in der Nachbarschaft. Sie wäre wohl elendig ertrunken, wenn nicht zufällig ein 17-jähriger Lehrling vorbeigekommen wäre, dem ein heller Haarschopf in der dunklen Brühe auffiel. „Sie trug ein dunkles Kleidchen, und nur ihre helle Haarfarbe hat ihr das Leben gerettet“, sagt Saskia Hurtak.

Info Sich in der SZ an liebe Verstorbene erinnern Wenn Sie einen lieben Menschen verloren haben und in der Saarbrücker Zeitung über ihn erzählen möchten, melden Sie sich unter Telefon (06 81) 5 02 20 41 oder per E-Mail unter der Adresse lebenswege@sz-sb.de.

Von 1927 bis 1935 besuchte Marta die evangelische Volksschule in Güdingen. Gerne wäre sie auf eine weiterführende Schule gewechselt. „Aber sie sagte mal zu mir: ,Denkst du, mich hätte jemand auf eine höhere Schule geschickt?’“ Das war damals nicht üblich. Zudem hatten Martas Eltern 1929 in Unner ein Haus gekauft, das abbezahlt werden musste. Dabei wäre Marta so gerne Lehrerin geworden. Stattdessen absolvierte sie eine Schneiderlehre und war letzten Endes sehr zufrieden.

Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde das Saargebiet evakuiert, Marta wurde mit ihrer Familie nach Göttingen gebracht. Dort lernte sie Heinrich Stemme kennen, den sie 1941 heiratete. Am 7. Dezember 1942 wurde Sohn Armin geboren. Nach dem Krieg lebten sie bei Martas Eltern „mit Apfelbäumen im Garten und einem Foxterrier glücklich und zufrieden“, erzählt Saskia Hurtak. 1954 starb Martas Vater Wilhelm, zwei Jahre später zerbrach ihre Ehe mit Heinrich. Ihr Sohn Armin besuchte das Otto-Hahn-Gymnasium in Saarbrücken, das Haus war noch nicht abbezahlt, und als Schneiderin verdiente man nicht mehr so viel Geld wie vor dem Krieg, denn die Warenhäuser füllten sich mit schicker Mode, berichtet Saskia Hurtak. Also verdiente sich Marta Stemme etwas als Servierkraft dazu.

Es kamen mehr Schicksalsschläge, Martas Mutter Karoline erkrankte an Demenz. „Marta war total überlastet, aber dank der Kirche und ihrer Schwiegertochter Barbara konnten sie für Martas Mutter im Seniorenheim Ottweiler einen Platz reservieren“, erzählt Saskia Hurtak. Marta Stemme besuchte ihre Mutter dreimal pro Woche – obwohl sie kein Auto hatte und die Verkehrsverbindung alles andere als gut war. 1965 wurde Enkel Guido geboren, den Marta Stemme ihren „Stern“ nannte. Doch ab den 70ern sah sie ihn seltener, denn Armin Stemme arbeitete bei Boehringer-Ingelheim, zog mit seiner Familie nach Frankfurt, dann nach Mainz, ehe er 1995 für vier Jahre ins französische Reims ging.

1974 verliebte sich Marta bei einer Kur in August D. aus Norddeutschland, der bald nach Güdingen zog und mit Marta 16 glückliche Jahre verbrachte, ehe er 1990 an Krebs starb. Marta hasste es, allein zu sein, liebte die Geselligkeit. Sie reiste gerne und besuchte Veranstaltungen. 1995 wurde sie öfter müde und klagte über Bauchbeschwerden. Im März 1996 fuhr sie nach Reims zum 50. Geburtstag ihrer Schwiegertochter Barbara. „Als Marta zurückkam, glaubte sie, Magen-Darm-Grippe zu haben“, erinnert sich Saskia Hurtak. Vier Tage kümmerte sie sich nach der Schule um Marta, besorgte Medizin, wollte für sie kochen. Doch Marta Stemme hatte keinen Appetit. Es wurde Magenkrebs diagnostiziert, Magen, Milz und Gallenblase wurden entfernt. Marta erholte sich wieder und freute sich sehr, als sie 1997 Uroma wurde. Ein Jahr später indes war der Krebs zurück, in der Speiseröhre.

Auf diesem Bild ist Marta Stemme 67 Jahre alt. Foto: Familienfoto, Fotograf unbekannt

Am 30. Oktober 1998 kam Marta Stemme ins Saarbrücker Hospiz, wo sich Enkel Guido liebevoll um seine Oma kümmerte. Am 21. November 1998 starb Marta Stemme, am 24. November wurde sie auf dem neuen Güdinger Friedhof beerdigt. 2018 wurde das Grab eingeebnet, doch Saskia Hurtak will an Marta Stemme erinnern. Ihr Tod hat in ihrem Leben und in Martas Familie eine große Lücke hinterlassen. „Ich bin dankbar, Teil ihres Lebens gewesen zu sein. Ihre Freundschaft war ein Geschenk“, betont Saskia Hurtak.