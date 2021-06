Serie Lebenswege : Zu Marlieses Tod trug die Rußhütte Trauer

Saarbrücken Wie ist das, von einem geliebten Menschen Abschied nehmen zu müssen? Die SZ spricht mit Angehörigen und Freunden und stellt in einer Serie Lebenswege Verstorbener vor. Heute: Marliese Schillo.

Marliese kam am 17. Juni 1936 als erstes Kind von Hans und Maria Welsch, geborene Lindner, im Saarbrücker Stadtteil Rußhütte zur Welt. Vier Jahre später wurde ihre Schwester Marga geboren. Im Zweiten Weltkrieg erlebte die Familie zwei Evakuierungen: 1939 nach Hessen und 1944 in den Schwarzwald. 1944 hätte Marliese zur Erstkommunion gehen sollen, doch man erfüllte ihren Wunsch, zu warten, bis der Vater aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrt sein würde. 1947 war es soweit.

Nach dem Besuch der Volksschule absolvierte Marliese eine kaufmännische Ausbildung beim „Verband der Heimkehrer“ und arbeitete bis 1979 in der Verwaltung des Winterbergkrankenhauses. Im Sommer 1965 heiratete sie Karl Schillo aus Wadern, 1966 kam Sohn Franz-Josef zur Welt. Schon in jungen Jahren begeisterte sich Marliese für die Fastnacht und Fußball. Sie trat bei der katholischen Jugend Rußhütte als Funkenmariechen und „Frau Appeldätsch“ auf, und weil ihr Sohn bei Schwarz-Weiß Rußhütte (später DJK Rastpfuhl-Rußhütte) Fußball spielte, engagierte sich Marliese als Betreuerin. „Sie hat Trikots gewaschen, alles organisiert, Spenden für Tombolas gesammelt, die Mannschaften zu sich nach Hause eingeladen und bekocht“, erzählt Imma Gütschow.

Überhaupt entwickelte sich das Kochen und Backen zur größten Leidenschaft. „Oma hat sich um alle gekümmert. Liebevoll, offen, hilfsbereit. Die ganze Rußhütte war bei ihr zu Hause willkommen“, erinnert sich Enkelin Raphaela. In ihrer Zeit bei der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) schrieb Marliese zwei Kochbücher mit den Titeln „Oma kocht mit uns“. Das erste 1998. „Das war so erfolgreich, dass Oma 2004 auch Band zwei folgen ließ“, erzählt Raphaela. Gemeinsam mit Kindern kochte sie alle Rezepte durch und lud im Gemeindesaal von St. Marien zum großen Aufessen ein.

Marlieses Mann war da schon tot, er starb 1994 an einer Herzerkrankung, ihr Sohn starb 2005 mit nur 49 Jahren, und am 12. Mai 2014 stürzte Marliese schwer und brach sich das Schultergelenk. Bei einem späteren Sturz brach sie sich beide Arme. Doch „sie gab nie auf, rappelte sich immer wieder hoch und wollte anderen helfen“, sagt Enkelin Raphaela. Marlieses langjähriger Physiotherapeut Florian Schindler erinnert sich an eine Frau, die mehr war als eine Patientin: „Jedesmal wenn ich an ihrem Haus vorbeifahre, denke ich zurück an eine lebensfrohe Frau, die Kraft und Freude schenkte.“ Trotz körperlicher Beeinträchtigungen kochte Marliese Schillo am 17. Juni 2016 zu ihrem 80. Geburtstag wieder für die Familie und die ganze Rußhütte. „Sie hat tausend Kuchen gebacken, kalte Platten gemacht, die Leute bedient – dabei war es doch Omas Ehrentag!“, sagt die Enkelin.