Lebenswege – Karl-Horst Schmitt (✝ 91) Er war „leidenschaftlicher Vespa-Fahrer“, „Vollblut-Uhrmacher“ und ein „väterlicher Freund“

„Wir sind einen langen gemeinsamen Weg gegangen, und er war immer noch zu kurz.“ Diesen Nachruf auf den am 9. Juli 2022 verstorbenen Karl-Horst Schmitt hat seine Witwe Cäcilia Schmitt verfasst. Eine weitere Würdigung, veröffentlicht vom „Freundeskreis alter Uhrmacherkunst“, spricht von „väterlicher Art und Weise“, in der der verstorbene Vereinskollege das Saarländische Uhrenmuseum in Püttlingen „betreut und großgezogen hat“.