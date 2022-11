Serie Lebenswege : Er schaffte als Nichtschüler das Abitur

Püttlingen Wie ist das, von einem geliebten Menschen Abschied nehmen zu müssen? Die SZ spricht mit Angehörigen und Freunden und stellt in einer Serie Lebenswege Verstorbener vor. Heute: Josef Gillet.

Mit 83 Jahren ist Josef Gillet am 27. November 2000 gestorben, vor 22 Jahren. Heilt die Zeit wirklich alle Wunden, wie es immer heißt? „Nur bedingt“, sagen Sohn Bernd Gillet, Schwiegertochter Martina und Enkel Boris Gillet. Denn auch heute noch bleiben neben dankbaren Erinnerungen und der Freude über ein erfülltes Leben selbstkritische Fragen wie: „Hätte man ihm mehr beistehen können? Müssen?“ Wie auch immer, Josef Gillet war ein bemerkenswerter Mensch, in vielerlei Hinsicht.

Geboren wurde er am 8. Oktober 1917 in Püttlingen als zweiter von drei Söhnen des Ehepaars Peter Gillet, Bergmann und Bergmannbauer, und Katharina, geborene Boßmann. Wegen des frühen Silikose-Todes des Vaters und bescheidener finanzieller Verhältnisse war dem begabten Jungen der Besuch des Gymnasiums nicht möglich. Mit 14 Jahren begann er als Hüttenarbeiter im Stahlwerk Völklingen. Mit 21 Jahren wurde er Chemielaborant. Ein Jahr später bestand Josef Gillet als „Nichtschüler“ (Externer) das Abitur. Sohn Bernd Gillet erklärt dazu: „Papa hat sich den Stoff selbst beigebracht.“

Den Zweiten Weltkrieg erlebte Josef Gillet mit 25 Jahren als Kampfflieger und Navigationslehrer mit 105 Front- und 87 Feindflügen in Russland, danach in englischer Kriegsgefangenschaft. 1945/46 besuchte er das Lehrerseminar in Saarbrücken, wurde danach Lehrer und Rektor an verschiedenen saarländischen Volksschulen. Aus der 1941 geschlossenen Ehe mit Gertrud (gestorben 1986) sind sechs Kinder, acht Enkel und elf Urenkel hervorgegangen.

Zwischen seinem 39. und 44. Lebensjahr studierte Gillet neben seiner Arbeit an der Schule an der Universität des Saarlandes mit erfolgreichem Abschluss des Magisterexamens für Erziehungswissenschaften, Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Er machte sich als nebenamtlicher Dozent an der Pädagogischen Hochschule des Saarlandes und der Fachhochschule für Sozialwesen einen Namen. Bis dahin schon ein beeindruckendes Lebenswerk, dem aber noch ein gewichtiges Kapitel fehlt: Schon als 29-jähriger Junglehrer an der Sellerbacher Volksschule entdeckte Gillet nach einer Begegnung mit dem bekannten Heimatforscher Professor Pfarrer Karl Rug seine Leidenschaft für die Heimatforschung. Schwerpunkt wurde sein Heimatort: „Er hat gebrannt für Püttlingen“, sagt die Schwiegertochter. Mindestens über 20 Jahre, wenn nicht länger, veröffentlichte Josef Gillet mit Mitstreitern im „Förderkreis Denkmalpflege“ den Heimatbrief für Püttlingen und Köllerbach. Es war eine Vierteljahresschrift für „Landschaft, Umwelt, Geschichte, Kunst, Volkskunde, Wirtschaft, Regionalgeschehen und Denkmalpflege“ mit meist von ihm (auf der Reiseschreibmaschine) verfassten Artikeln über regionalgeschichtliche Themen. Oft waren diese recherchiert in Archiven in Metz, Koblenz, Neuwied, Trier und Saarbrücken. Die Edition der Quellenbücher zur Geschichte der Herrschaft Püttlingen vollendete Gillet nach einem halben Jahrhundert Recherche im Ruhestand. Insgesamt 17 prall gefüllte Bände wurden es, mit einem Umfang zwischen 300 und 1000 Seiten, wieder auf seiner Reiseschreibmaschine verfasst.