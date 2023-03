Serie Lebenswege - Ingrid Kern (✝70) „Die Mama konnte einfach alles“

Als „Engel von Rittenhofen“ beschreibt ein Nachbar in einem Dankesbrief das Wesen von Ingrid Kern. Einer Frau, die zeit ihres Lebens, aber speziell mit zunehmendem Alter, andere, ebenfalls ältere und/oder kranke, pflegebedürftige oder sterbende Menschen regelmäßig besucht, betreut, getröstet, begleitet hat. Zu den Betreuten gehörte auch die Schwägerin des Briefeschreibers. Jener Brief ist Teil des Nachlasses von Ingrid Kern, den ihr Sohn Andreas, Schwiegertochter Gabi sowie die Enkeltöchter Franziska und Alexandra mit Sorgfalt als wichtige Erinnerungen bewahren, die sich in vielen Fotografien und Dokumenten festmachen.