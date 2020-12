Serie Lebenswege : Helmut Lange hatte seinen eigenen Kopf

Walpershofen Wie ist das, von einem geliebten Menschen Abschied nehmen zu müssen? Die SZ spricht mit Angehörigen und Freunden und stellt in einer Serie Lebenswege Verstorbener vor. Heute: Helmut Lange.

Helmut Lange kam am 5. Januar 1934 im Köllerbacher Ortsteil Sellerbach als zweites Kind von Friedrich und Selma Lange, geborene Schmidt, zur Welt. Er wuchs mit seinem Schwestern Trude (1932 geboren) und Elke (1942) sowie seinem Bruder Gisbert (1938) in einem Mehrfamilienhaus auf, in dem Großmutter Luise Schmidt der Haushaltsvorstand war. Von 1940 bis 1944 besuchte er die Sellerbacher Volksschule und wollte am 1. September 1944 nach bestandener Aufnahmeprüfung auf das Realgymnasium Völklingen wechseln. Das Kriegs- und Nachkriegsgeschehen verhinderte dies. Weil das Schulhaus von Flakhelfern belegt war, wurde der junge Helmut ersatzweise in die Hauptschule Püttlingen überstellt und Ende 1944 sowie Anfang 1945 während der Evakuierungszeit in einer Dorfschule im Thüringischen Schierschwende unterrichtet. Es folgten weitere drei Jahre mit improvisiertem Schulunterricht, ehe Helmut 1948 auf das Lehrerseminar nach Ottweiler ging.