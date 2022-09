Serie Lebenswege : Er pflegte andere mit Herz und Seele

Dieses Foto zeigt Gerhard Bund 2011 mit einnehmendem Lächeln.

Ottweiler/Wetschhauserhof Wie ist das, von einem geliebten Menschen Abschied nehmen zu müssen? Die SZ spricht mit Angehörigen und Freunden und stellt in einer Serie Lebenswege Verstorbener vor. Heute: Gerhard Bund.

„Mein Mann war ein Engel auf Erden“, sagte Ute Bund über ihren verstorbenen Ehemann Gerhard und erzählte uns die Lebensgeschichte eines Mannes, der sich über 40 Jahre lang liebevoll um behinderte Menschen gekümmert hat und dann selbst unfassbare Schicksalsschläge hinnehmen musste. Nur wenige Tage nach diesem Gespräch ist Ute Bund in Folge eines Herzleidens selbst gestorben. Sie wird am 30. September zu Grabe getragen. Hier aber wird seine Geschichte erzählt, so wie es ihr Wunsch war.

Gerhard Bund kam am 2. Oktober 1953 als zweites Kind des Polizeibeamten Adolf Bund und dessen Ehefrau Hedwig, geborene Schwirz, in Eppelborn zur Welt. Er hatte noch eine ein Jahr ältere Schwester, Gertrud, und drei jüngere Geschwister, Margret (1954), Christoph (1958) und Thomas (1960). Nach der Volksschule beschlossen die Eltern, dass der 14-jährige Gerhard im Kloster St. Bonifatius in Hünfeld bei Kassel eine Kochlehre machen sollte. Nur widerwillig fügte er sich dem elterlichen Willen und zog in die 300 Kilometer entfernte hessische Kleinstadt. Es war eine schlimme Zeit für Gerhard, er fühlte sich weder im Kloster noch in der ungewollten Ausbildung wohl und hatte heftiges Heimweh. Aus dem ehemals aufgeschlossenen Jungen wurde ein introvertierter junger Mann.

Nach der Lehre kehrte er ins Saarland zurück und arbeitete als Jungkoch unter anderem in der Saarlandhalle Saarbrücken und im Homburger Hof in Homburg. Nach drei Jahren gab er den ungeliebten Beruf auf und kam 1975, nach ein paar weiteren Arbeitsversuchen unter anderem am Bau durch einen Arbeitskollegen, der sich zum Pfleger umschulen ließ, in die Pflege. Dort fand er seine absolute Berufung.

Zunächst erlernte er beim Saarländischen Schwesternverband im damaligen Pflegeheim „Seid getrost“ in Ottweiler (heute: „Häuser im Eichenwäldchen“) den Beruf des Krankenpflegehelfers, avancierte dann schnell zum Stationsleiter mit 24 schwerst körperlich und geistig behinderten Kindern und Jugendlichen. 1996 ließ sich Gerhard Bund noch zur Fachkraft für Heilerziehungspflege ausbilden. „Er ging völlig in seinem Beruf auf. Er liebte die Pflege und die Betreuung dieser absolut liebenswerten Menschen, die ihn schnell als ihren ,lieben Papa‘ wahrnahmen und sehr liebten“, sagte Ute Bund. Ihr Ehemann hatte eine besondere Gabe: „Da viele seiner Schützlinge nicht in der Lage waren, verbal oder auf sonstige Art ihre Bedürfnisse zu artikulieren, brauchte er sie nur anzuschauen und sah in ihren Augen und fühlte es wohl auch in seinem Herzen, was diese gerade brauchten“, schilderte Ute Bund.

1977 hatte er sie im Pflegeheim „Seid getrost“ als Ute Stoll aus Ottweiler kennen- und lieben gelernt. Die damals 16-Jährige absolvierte dort ein freiwilliges soziales Jahr vor ihrer Ausbildung zur Krankenschwester. Am 19. Juli 1979 gaben sich die beiden in der evangelischen Kirche Dörrenbach das Ja-Wort, im Dezember 1981 wurde Tochter Sarah geboren, und im April 1984 kam Sohn Julian zur Welt. 2006 und 2015 machte ihn seine Tochter zum zweifachen liebevollen Opa.

Familie Bund war von Anfang an eine leidenschaftliche Camperfamilie, verbrachte über 30 Jahre lang wunderschöne Urlaubstage in ihrem Wohnwagen in Südfrankreich, direkt am Meer. „Eine traumhaft schöne Zeit, die alle sehr genossen, vor allem unsere Kinder, die ihren Papa, den sie sonst mit 24 anderen teilen mussten, dann immer drei Wochen ganz für sich hatten“, sagte Ute Bund.

2003, kurz vor seinem 50. Geburtstag, bekam Gerhard Bund eine Schreckensnachricht: Prostatakrebs. Nach Operation und Rekonvaleszenz nahm er jedoch schon ein Jahr später wieder seine Pflegetätigkeit auf, die er bis zum wohlverdienten Ruhestand am 1. Januar 2017 weiterhin mit viel Leidenschaft ausübte. Nach dem Renteneintritt wollte er sich dem behindertengerechten Umbau des für seine Frau in Steinbach gekauften Hauses widmen, die eine Herzerkrankung bekommen hatte und seither gehbehindert war. Aber der Prostatakrebs kam zurück, und Gerhard Bund brauchte Bestrahlungen. Damit nicht genug: 2018 wurde ihm schwarzer Hautkrebs operativ entfernt. Und im November 2019 erhielt er seine dritte Krebsdiagnose: Glioblastom Grad 4 – ein absolut bösartiger und unheilbarer Hirntumor. „Aber auch hier nahm er mit unglaublicher Tapferkeit und mutiger Zuversicht den Kampf auf“, erzählte seine Ehefrau. Nach einer ersten OP im Dezember 2019 war ihr Mann fast wieder der Alte, arbeitete weiter mit großer Freude am Häuschen, trotz lästiger Tumortherapiefelder, wärmeleitender Elektroden, die seinen Kopf bedeckten, sowie eines dazugehörigen Gerätes, das er ständig bei sich tragen musste. Im Oktober 2020, kurz nach seinem 67. Geburtstag, den er noch mit seiner Familie in Heidelberg verbrachte, kam die nächste Hiobsbotschaft: Der Hirntumor war nachgewachsen. Gerhard Bund musste im November 2020 erneut operiert werden und wurde selbst zum Pflegefall. „Er lag bedauernswerter und schlimmer da als jeder seiner Schützlinge, die er jemals gepflegt hat“, sagte Ute Bund, die ihren Mann bis März 2021 alleine zu Hause pflegte. Bis er sich bei einem Sturz aus dem Pflegebett eine Wirbelfraktur zuzog und danach mit seiner Frau vier Wochen auf einer Palliativstation verbrachte. In einem Hospiz in Neunkirchen starb er nach drei Wochen bitteren Abschiednehmens am 13. Mai 2021 mit nur 67 Jahren in den Armen seiner Frau.

Gerhard Bund wurde am 2. Juni 2021 in einer Urnenwand auf dem Friedhof in Steinbach bestattet. Corona-bedingt durften nur die wenigsten seiner Familienangehörigen, Freunde, Arbeitskollegen und Schützlinge an der Trauerfeier teilnehmen. Ute Bund haderte seitdem mit Gott und fragte sich, ob dies der Dank dafür war, dass Gerhard Bund „Gottes besondere Kinder“ über so viele Jahre liebevoll gepflegt hat.