Serie Lebenswege : „Wir sind 34-mal in Südtirol gewesen“

Über Jahrzehnte reisten Hans und Sigrid Hoffmann ins Pustertal. Der Witwe bleiben schöne Erinnerungen. Foto: Benjamin Lentes

Saarbrücken-Altenkessel/Eppelborn Wie ist das, von einem geliebten Menschen Abschied nehmen zu müssen? Die SZ spricht mit Angehörigen und Freunden und stellt in einer Serie Lebenswege Verstorbener vor. Heute: Hans Hoffmann.

Hans Hoffmann wurde am 19. Oktober 1927 in Alsweiler bei St. Wendel geboren. Er starb, 94-jährig, am 19. März 2022 in seiner Wohnung im „Betreuten Wohnen Eppelborn“ – eine kurze Zusammenfassung, die seinem langen, erfüllten, meist unaufgeregten und zufriedenen Leben nicht gerecht wird. Daher: Blick zurück!

Hans Hoffmann, ältestes von vier Kindern der Eheleute Johann und Cäcilia Hoffmann, wuchs zunächst in Alsweiler, dann im Saarbrücker Stadtteil Burbach auf, weil der Papa dort im Stahlwerk arbeitete. Nach der Volksschule wechselte Hans in eine Schlosserlehre beim damaligen Eisenbahn-Ausbesserungswerk Burbach, die er erfolgreich abschloss. Er war begeisterter Sänger und lernte im Kirchenchor der St. Eligius-Gemeinde, ebenfalls in Burbach, seine Frau Sigrid, geborene Ettelbrück, kennen. „Er hatte so eine schöne Tenorstimme“, schwärmt seine Witwe noch nach so vielen Jahrzehnten. Bei Proben, beim gemeinsamen Singen in Gottesdiensten, bei Chorfahrten, bei bunten Abenden oder Faschingsbällen kamen sich die beiden näher. „Verliebt, verlobt an Weihnachten, verheiratet seit 1955, und 2015 durften wir sogar unsere diamantene Hochzeit feiern. Wir hätten gerne noch das 70-Jährige, die sogenannte Platin-Gnadenhochzeit, erlebt“, sagt Sigrid Hoffmann. Sie erinnert sich mit Glanz in den Augen an die bewegende Hochzeitsmesse „in unserer Eligiuskirche in meinem Heimatort Burbach“, wie auch an die anschließende Feier. „Wie damals üblich, wurde die Wohnung einer Tante ausgeräumt. Das Küchenteam bestand aus verwandten Frauen, die alles selbst gekocht und gebacken haben. Es war ein wundervoller Tag.“

Das junge Paar bezog eine kleine Mietwohnung in Burbach. Wohin ging die Hochzeitsreise? Die Antwort ist erwartbar: „Nö, nach der Hochzeit zu verreisen, das war damals in den 50er-Jahren nicht üblich. Dafür hat auch das Geld gefehlt.“ Die Urlaubsfahrten wurden aber später ausgiebig nachgeholt. „Wir sind 34-mal im Pustertal in Südtirol in Urlaub gewesen. Dort haben wir uns meist mit Freunden aus Hamburg und Ennepetal getroffen. Wir waren über Jahrzehnte eine schöne Wandergruppe. Die Frauen sind in den Almhütten mit der schönen Aussicht geblieben, die Männer, auch meinen, zog es auf die Gipfel der Dreitausender.“

Finanziell gesehen ging es der Familie von Jahr zu Jahr besser, auch deshalb, weil Hans Hoffmann mit 30 Jahren ein firmeninternes Fortbildungsangebot zum technischen Betriebsinspektor, also in der Beamtenlaufbahn, erfolgreich nutzen konnte. Zwei Kinder, Rainer und Christine, wurden geboren. Die Familie bezog 1974 ihr eigenes Haus im Saarbrücker Stadtteil Altenkessel. Fortan sangen Sigrid, im Sopran, und Hans, im Tenor, weiterhin mit viel Freude jahrzehntelang im Kirchenchor, jetzt in der katholischen Kirchengemeinde Johannes Baptista Altenkessel, in deren Sozialgefüge sie bestens eingebunden waren. So leitete Hans Hoffmann den Kirchenchor ganze 21 Jahrelang als Vorsitzender. „Er hat in dieser Zeit wirklich viel bewegt“, sagt seine Witwe und ergänzt: „Mein Mann war ein ruhiger, aber zielstrebiger und fleißiger Mensch. Er hat sich oft Arbeit mit nach Haus’ gebracht. Er liebte die Berge, und er hat viel und gerne gelesen.“ Mit 60 Jahren wurde Hans Hoffmann nach einem Herzleiden pensioniert. „Er hat sich gut erholt, und wir sind nach wie vor gerne nach Südtirol gefahren.“

2019 dann zog das Ehepaar Hoffmann in eine kleinere Wohnung im „Betreuten Wohnen“ in Eppelborn. „Wir haben uns hier in der Hausgemeinschaft immer gut gefühlt.“ Doch im Januar 2022 traf den rüstigen Mann an einem Sonntagmorgen ein Schlaganfall „wie aus heiterem Himmel“, schildert seine heutige Witwe. Der Notarzt wurde gerufen, es folgten ärztliche Behandlungen in mehreren Krankenhäusern, dann die Nachsorge. Sigrid Hoffmann sagt: „Diese Reha war sein Verderben, unter anderem auch durch die harten Corona-Einschränkungen. Und schließlich war er nur noch ein Schatten seiner selbst. Da war der Rückfall doch programmiert. Wir haben ihn dann heimgeholt. Er ist in unseren Armen gestorben.“

Auch wenn der Tod für den schwerkranken, abgemagerten, kaum noch ansprechbaren, schwer atmenden Mann eine Erlösung war, auch wenn von einem erfüllten Leben gesprochen werden kann, erschütternd sei so ein endgültiger Abschied immer: „Das kann man gar nicht in Worte fassen. Man will ihm helfen und kann doch wenig tun. Das ist mehr als schlimm“, betont die Witwe.

Neben ihr und der Erinnerung an 67 gemeinsame glückliche Jahre hinterlässt der Verstorbene seine beiden Kinder, vier Enkel, zwei Urenkel. In der Todesanzeige schreiben die Hinterbliebenen: „Dank Eurer tröstenden Worte, Euren offenen Ohren und Euren warmen Herzen gelang es uns, diese schmerzvolle Zeit zu meistern.“