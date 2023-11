Lebenswege – Josef Göttert (✝ 87) Bergmann, Gastronom und Politiker – Josef Göttert war immer ein Schaffer

„Mein Opa war ein gutmütiger, geduldiger Großvater. Für seine Enkel hatte er immer Zeit. Wenn er im Kreise seiner Familie verweilen konnte, bereitete ihm das große Freude, so war er stets besonders auf Harmonie bedacht“, beschreibt Jérôme Anton die hervorstechendsten Charakterzüge seines Großvaters Josef Göttert. An diesem Sonntag, 12. November, wäre Josef Göttert 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass erinnert sein Enkel an diesen liebenswerten Menschen.