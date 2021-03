Serie Lebenswege : „Mir war es wichtig, dass ich bei ihr war“

Püttlingen Wie ist das, von einem geliebten Menschen Abschied nehmen zu müssen? Die SZ spricht mit Angehörigen und Freunden und stellt in einer Serie Lebenswege Verstorbener vor. Heute: Ursula Herget-Wupper.

1991 heiratete Frau Herget den damals ebenfalls alleinlebenden Bruno Wupper. Beide kannten sich schon länger von ihrer Arbeit bei der Stadt Püttlingen. Das Verhältnis zueinander sei sukzessive gewachsen. Wupper: „Wir hatten eine schöne Hochzeitsfeier. Bürgermeister Müller hat uns im Rathausfestsaal getraut. Das Kammerensemble Püttlingen hat dazu gespielt. Wir haben im Schützenhaus gefeiert und waren danach zwei Wochen im Wanderurlaub im Bayerischen Wald.“ 20 Jahre lang verbrachte das Ehepaar Herget-Wupper in den folgenden Jahrzehnten seine Urlaube in St. Peter-Ording an der Nordsee oder in den Bergen, „...aus gesundheitlichen Gründen.“ Im Oktober 2016 dann die erste Schiffsreise mit den Enkelinnen Laura und Alina durch das östliche Mittelmeer. „Athen, Mikonos, die Türkei, die Reise hat meiner Frau so gut gefallen, dass wir für 2018 eine Seereise von Jamaika nach Mallorca gebucht haben“, sagt Wupper. Traumhaft einerseits, wurde dieser Törn Auftakt zur Tragödie andererseits. Was sich hier beziehungsweise bei einer Wanderung mit ihrer Tanzgruppe durch leichte Orientierungslosigkeit, Desinteresse, scheinbar grundlosem Weinen oder Atemnot angedeutet hatte, wurde bei den sofort veranlassten Interventionen bei Internisten, Neurologen, Psychotherapeuten und Notärzten schnell bittere Wirklichkeit: Diabetes, Schlaganfälle, beinahe vollständige Erblindung, Stürze, Knochenbrüche mit Komplikationen, einseitige Lähmung, starke Psychopharmaka, zeitweilig sogar notwendig gewordene Fixierung auf Intensivstationen, Reha-Maßnahmen ohne nennenswerte Fortschritte, Pflegeheim, Palliativstation, Hospiz. Für die Familie bedeutete das viele Stunden zwischen Hoffen und Bangen, verbracht in schlaflosen Nächten oder nüchternen Wartezimmern von Medizinern.