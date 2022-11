Serie Lebenswege : Im Ort kannte Agnes Schmidt fast jeder

Agnes Schmidt bei einer Modenschau im Seniorenzentrum. Foto: Hansi Schmidt

Ortsmarke Wie ist das, von einem geliebten Menschen Abschied nehmen zu müssen? Die SZ spricht mit Angehörigen und Freunden und stellt in einer Serie Lebenswege Verstorbener vor. Heute: Agnes Schmidt.

Agnes Schmidt war keine Prominente, und dennoch kannte sie in Walpershofen fast jeder. Ihre Söhne Hansi und Martin erzählen uns die Geschichte einer Frau, die ihr ganzes Leben in den Dienst der Familie und der Kirche gestellt hatte. Agnes kam am 1. Februar 1936 in Walpershofen als fünftes Kind von Mathias und Mathilde Klein, geborene Bost, zur Welt. Sie hatte zwei ältere Brüder, Alois und Lorenz, sowie zwei ältere Schwestern, Elisabeth und Rosemarie, und bekam noch einen jüngeren Bruder, Gerhard. Nach dem Besuch der Walpershofer Volksschule absolvierte Agnes in Saarbrücken eine Ausbildung zur Näherin und arbeitete ein paar Jahre in diesem Metier. Mit 15 lernte sie am 3. Februar 1951 auf der Hochzeit ihrer Schwester Rosemarie den Püttlinger Claus Schmidt kennen, der in einer Tanzmusikgruppe Geige spielte. Claus Schmidt verliebte sich sofort in das hübsche Mädchen und versprach: „Wenn du alt genug bist, werde ich um dich freien.“ Und er hielt Wort: Am 6. April 1955 schlossen die beiden standesamtlich den Bund fürs Leben und heirateten am 20. April kirchlich in der katholischen Kirche Peter und Paul. Aus der Ehe gingen vier Söhne hervor: Franz-Rudolf (1956), Armin (1960), Hansi (1963) und Martin (1968).

Das junge Paar wohnte zunächst in der Neuweiherstraße in der Nähe des Oweihers und dann kurze Zeit in der Grubenstraße. Auf dem Poss bauten sie sich schließlich 1962 ein eigenes Haus. „Es war ein Mehrgenerationenhaus, in dem Opa, Oma, Vater, Mutter und die Kinder lebten“, erzählt Hansi Schmidt. In der gutbürgerlichen Familie, die gerade ein Haus gebaut und vier Kinder zu ernähren hatte, musste man auf Groschen und Pfennige achten. „Da war nichts mit Urlaub machen oder sich teure Sachen kaufen“, sagt Martin Schmidt. Deshalb galt es als besonderes Ereignis, wenn sich die Familie mit Schwester Elisabeth ein Schwein kaufte, ein Schlachtfest feierte und Wellfleisch, Leberwürste und Blutwürste kochte. „Das war gelebte Gemeinschaft! Da machte man etwas zusammen und hatte etwas zusammen“, erinnert sich Hansi Schmidt. Diese Gemeinschaft wurde gepflegt. So traf sich Agnes gern mit Freundinnen, Verwandten oder Nachbarn und machte Handarbeiten, während Ehemann Claus mit den Männern Karten spielte und die Kinder an solchen Tagen länger aufbleiben und draußen spielen durften.

Ehemann Claus arbeitete bei den Röchling’schen Eisenwerken in Völklingen. Agnes Schmid steuerte ebenfalls etwas zum Familienunterhalt bei. So bediente sie im damaligen Sonnenhof („Bubella“) in Herchenbach die Gäste, war von 1970 bis Ende der 1990er-Jahre Sammelbestellerin bei großen deutschen Versandhäusern und betrieb im eigenen Haus bis Mitte der 1980er-Jahre einen Getränkeverkauf. Zudem konnte sie als Näherin und Änderungsschneiderin etwas dazuverdienen.

Mitte der achtziger Jahre begann Agnes Schmidt, sich verstärkt der Kirche zu widmen. So war sie in der Messdienerbetreuung sowie im Kommunionsunterricht tätig und arbeitete über 25 Jahre lang als Küsterin. Ehrenamtlich engagierte sie sich im Kirchenchor Cäcilia, im Elisabethenverein, im Kirchbauverein und in der CDU.

Zudem spielte sie bei der Volksbühne Walpershofen Theater und sang im Warndtchor. Spaß machte es ihr, die Mitglieder ihrer Vereine und die Familie zu bekochen. „Früher wurde ja viel aufwendiger gekocht als heute, und unsere Mutter war eine richtig gute Köchin“, erzählt Sohn Martin. Sie hatte auch viel Verständnis für die Sorgen und Nöte ihrer Mitmenschen. „Mutter hatte für jeden ein Ohr und half, wo sie nur konnte. Und das manchmal zum Leidwesen der eigenen Kinder“, erzählt Hansi Schmidt augenzwinkernd.

Wenn beim Nachbarn mal etwas klemmte, sagte Agnes Schmidt gerne: „Ach, ich schick dir mal einen von den Buben rüber, der kann das machen.“ Am 6. April 2005 feierten Claus und Agnes Schmidt Goldene Hochzeit, am selben Tag feierte Sohn Franz-Rudolf Silberne Hochzeit und dessen Sohn Oliver und Schwiegertochter Nathalie Grüne Hochzeit. „Es gab ein Riesenfest im Walpershofer Petrusheim“, erinnert sich Hansi Schmidt. Doch da war Ehemann Claus bereits gesundheitlich schwer angeschlagen, zwei Jahre später starb er. „Das war eine schwere Zeit für unsre Mutter, aber sie hatte zum Glück noch zwei Buben und Enkel im Haus, die ihr halfen, über diese schwere Zeit hinwegzukommen“, erzählt Martin Schmidt.

So holte man jetzt den Urlaub nach, den sich die Familie in den 60ern nicht leisten konnte. Ende 2015 erlitt Agnes Schmidt einen Schlaganfall, von dem sie sich jedoch erholte. „Aber sie konnte jetzt nicht mehr im eigenen Haus bleiben und war einverstanden, ins Brigitte-Winkler-Haus nach Heusweiler zu gehen“, erzählt Hansi Schmidt. Am Anfang fiel ihr dieser Wechsel schwer, „aber sie hat sich dort bald sehr wohlgefühlt“, sagt Hansi Schmidt. Und Martin Schmidt ergänzt: „Und dort brachte sie sich so ein, wie sie sich immer in ihren Vereinen eingebracht hat.“ Sie half in der Küche des Seniorenzentrums, hielt Kochrunden ab und nahm an einer Modenschau teil. „Sie blühte dort wieder richtig auf. Bis Ende 2021, dann änderte sich alles: Sie wollte auf einmal zurück zu ihren Kindern. „Ich denke, da hat sie gespürt, dass es zu Ende geht“, sagt Hansi Schmidt. Nach Krankenhausaufenthalten begann im August der Sterbeprozess. „Am Freitag, 26. August, wurde sie wieder nach Neunkirchen ins Krankenhaus gebracht, am 31. August ist sie dort gestorben“, sagt Martin Schmidt. Agnes Schmidt fand ihre letzte Ruhestätte in einem Urnengrab auf dem katholischen Friedhof in Walpershofen.

Das Hochzeitsfoto von Agnes und Claus Schmidt, 1956 Foto: unbekannt