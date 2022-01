Serie Lebenswege : Sie war das Gesicht der Wärmestube

Beate Philippi war im Vorstand der Saarländischen Armutskonferenz tätig. Sie hatte es selbst schwer im Leben, aber half anderen. Foto: Pasquale D'Angiolillo

Saarbrücken Wie ist das, von einem geliebten Menschen Abschied nehmen zu müssen? Die SZ spricht mit Angehörigen und Freunden und stellt in einer Serie Lebenswege Verstorbener vor. Heute: Beate Philippi.

Von Walter Faas

„Wir behalten Beate in dankbarer Erinnerung, die mit viel Kraft, Mut und Herz das eigene Leben trotz widriger Umstände gestaltet und das Leben vieler anderer bereichert hat.“ Das stand im Mai 2021 in der Todesanzeige von Beate Philippi. Verfasst haben sie Stephan Manstein, Wolfgang Edlinger plus ungenannte Unterzeichner aus dem Umfeld, obdachlose, von Armut betroffene, schlicht benachteiligte Menschen.

Manstein ist Vorsitzender des Initiativkreises Wärmestube, Edlinger Gründungsmitglied und langjähriger Vorsitzender der Saarländischen Armutskonferenz. Dass sie, und nicht etwa Angehörige von Beate Philippi, hier zu Wort kommen, hat Gründe. Traurige einerseits, hoffnungsvolle andererseits, geht es doch um gelebte Solidarität.

Info Die Lobby für benachteiligte Menschen Die Saarbrücker Wärmestube, Trierer Straße 64 (Nähe Westspange), bietet allen Menschen Wärme, Mahlzeiten, Wasch- und Duschgelegenheiten, Kommunikation, Beratung in schwierigen Situation und mehr. Weitere Infos, auch zu Spendenmöglichkeiten, gibt es im Internet. www.waermestube-sb.de Die Saarländische Armutskonferenz versteht sich seit rund 30 Jahren als Lobby für benachteiligte Menschen. Mehr gibt’s im Internet. sakev02.wordpress.com

Das Leben von Beate Philippi, geboren 1957 in Ingelheim, zweitjüngste von vier Geschwistern, geriet aus den Fugen, als 1967 ihr Papa, zu dem ein gutes Verhältnis bestand, allzu früh starb. „Mit dem neuen Partner der Mutter begann ein Leben in der Hölle, um es einmal treffend auszudrücken“, sagt Edlinger. Er weiß das, weil die Betroffene offen über schwere Zeiten sprechen konnte. Sie hatte einen Stiefvater, der sie ihren Erzählungen nach bis zu ihrem 18. Lebensjahr missbrauchte. Sie hatte früh geheiratet, ein Kind geboren, hatte einen Mann, der sie schlug. Nach vielem Hin und Her kam die Trennung, das Kind blieb bei der Großmutter.

„Von diesem Zeitpunkt hat sie auf der Straße gelebt“, sagt Edlinger. Beate versuchte, sich mit kleinen Jobs über Wasser zu halten. Trank. „Ich konnte das Leben nicht anders ertragen, als es in Alkohol zu ertränken“, hatte sie später resümiert. Mehrmals heiratete sie. „Auch in der Szene ist man bemüht, Bindungen einzugehen, die leider allzu oft scheitern“, erklärt Edlinger. Kollege Manstein ergänzt: „Gesucht wird Schutz, aber es handelt sich meist um eine Scheinfunktion.“

Dauernd obdachlos, schlug sich Beate durch Deutschland, Spanien, Portugal. „Es waren schlimme Jahre. Ich ging durch die Hölle“, bilanzierte sie einmal. 1995 kam sie nach Saarbrücken. Dort wurde im selben Jahr die Wärmestube gegründet. Manstein: „Beate war sozusagen ,Frau‘ der ersten Stunde.“ Dass aus ihr dann die „Mutter“, das „Gesicht“ der Wärmestube, wurde, zählt zu dem hellen, optimistischen Teil dieses Textes. Denn die Wärmestube bot ihr eine reguläre Stelle im Serviceteam an, weil ihre auf der Straße erworbenen Kompetenzen als gutes Kriterium gelten, die Besucher des Hauses zu erreichen. Entscheidende Voraussetzung: Beate Philippi musste von ihrer Alkoholabhängigkeit wegkommen.

Nach mühevollen Anläufen gelang eine 16-wöchige Therapie, in der sie lernte, ihre Ängste zu artikulieren und fortan „trocken“ zu bleiben. Manstein: „Am 1. Januar 2009 haben wir sie unbefristet eingestellt, und sie war sehr stolz auf das Erreichte.“ Beate Philippi arbeitete im Service, bei der Essensausgabe, im Thekendienst, der Lagerverwaltung, im Putzdienst und so fort. Manstein: „Ganz wichtig, über diese Arbeit baute sie, dank ihrer Erfahrungen, eine Brücke zu den Gästen.“ Soziales Engagement, das sich fortsetzt. Edlinger: „Beate engagierte sich mit Herzblut auch in der Saarländischen Armutskonferenz, mehrere Jahre im Vorstand. Sie hielt Kontakte zu Sozialarbeitern, Behörden, und sie konnte ganz gelassen mit Politikern über die Probleme von benachteiligten Menschen sprechen, etwa im Rahmen des Fotoprojektes ,Auf Augenhöhe – Gesichter der Armut‘. Einmal hat sie sogar eine dreistündige Livesendung im Radio zu diesem Thema ganz alleine durchgestanden. Ihr war es immer wichtig, Betroffene als Menschen, nicht als Fall, zu sehen.“

Wie häufig bei Menschen, die lange in der Obdachlosigkeit gelebt haben und/oder von der Alkoholkrankheit betroffen sind, musste auch Beate Philippi diesem Leben Tribut zollen. „Wir haben uns große Sorgen wegen ihrer nachlassenden Gesundheit gemacht“, sagt Manstein. Mehreren Operationen, Magen-, Darm- und Nierenproblemen konnte ihr Körper nicht mehr viel entgegensetzen. Am 27. Mai 2021 starb Beate Philippi, in ihren letzten Tagen und Stunden wertschätzend begleitet. „Wir haben alle gehofft, gebangt, schließlich getrauert. Für uns war es aber auch sehr wichtig, dass wir sie auf diesem schweren Weg bis zuletzt begleitet haben“, sagen Manstein und Edlinger, auch namens vieler Besucher der Wärmestube beziehungsweise im Team der Armutskonferenz.

„Die Welt haben wir nicht verändert. Vieles ist unerreichbar geblieben und doch sind wir Licht gewesen, haben Wärme gegeben und vielleicht Samen gelegt für eine bessere Zukunft.“ Dieses Zitat aus dem Nachruf für Beate Philippi ist vielleicht ein kleiner Trost für alle Menschen, die ihr bis zuletzt nahestanden.