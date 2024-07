Serie Lebenswege „Wenn die mich will, werde ich sie heiraten“

1948 baute Armins Vater in der Rodener Ellbachstraße ein Haus für die ganze Familie, in dem heute zwei Neffen Armins wohnen. 1954 begann er eine Lehre in Roden als Autoschlosser und arbeitete danach in Völklingen bei Röchling-Saarstahl als Schlosser in der Edelstahl-Bearbeitungswerkstatt. 1959 traf Armin Sonntag bei der Ensdorfer Kirmes im Gasthaus Bergmannsheim die ein Jahr jüngere Waltraud Schmidt aus Ensdorf. Als er sie sah, sagte er zu einem Freund: „Da vorne, das Mädchen, wenn die mich will, werde ich sie heiraten.“ Armin forderte Waltraud zum Tanzen auf und es funkte zwischen den beiden. Am 8. November 1961 heirateten sie in der katholischen Kirche Ensdorf.