Kapellen und Wegekreuze Gedenken an die Toten am Dreibildchenborn

Das „Bildchen“ befindet sich, der Chronik zufolge, an einem vorchristlichen Kultplatz aus der Keltenzeit mit der Flurbezeichnung „Dreibildchenborn“, im Volksmund auch „Bauernwaldgrube“ genannt. Das heutige Denkmal erinnert mit der Jahreszahl 1870 an Schrecken und Opfer des Deutsch-Französischen Krieges und mit der Zahl 1811 an den „jähen Tod“ eines Bergmannsbauern im Übertagestollen am Hang zum Frommersbachtal.