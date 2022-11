Kapellen und Wegekreuze : Ein Markt brachte der Kapelle Pilger

Nonnweiler-Braunshausen () Immer wieder beeindruckt vom Weitblick sind die Besucher der Peterkapelle in Nonnweiler-Braunshausen. Das erste Schreiben über die „Kirch uff dem Berg Phede“ stammt laut Benno König (Buch „Kapellen im Saarland“) von 1539. Darin bittet Elisabet von Elter ihren Verwandten, Ludwig von Sötern, um seinen Beistand zur Erhaltung der Kapelle.

1550 wurde bei der Kapelle ein Markt abgehalten, den die Behörde 1826 verboten hat. Deshalb blieben immer mehr Pilger der Kapelle fern. Schon bald wurde sie nicht mehr genutzt, sie verfiel. Als in den 1970er- und 1980er-Jahren das Marktleben wieder bei der Kapelle lebendig wurde, stellte man laut König die Frage, „warum man nicht etwas schaffe, was eine dauerhafte Erinnerung an die lange Tradition des Marktes auf dem Peterberg gewährleiste. Die Idee wurde geboren, eine neue Peterkapelle an alter Stelle zu bauen.“ Es wurde der Verein für den Wiederaufbau der Peterkapelle gegründet. Schon am 26. Juni 1983 wurde die Kapelle eingeweiht. Sie wird im Übrigen auch Peterskapelle und auch Peterbergkapelle genannt.