Kapellen und Wegekreuze Kreuz von 1611 hat sich gut gehalten

Möglicherweise ist dieser Eindruck auch auf vielfache Sanierungen zurückzuführen. Am nördlichen Giebel des ehemaligen Medelsheimer Pfarrhauses und just vis-à-vis der Pfarrkirche St. Martin stehend, fällt zuallererst das sehr hohe, sehr schlanke Kreuz ins Auge, das einen großen, imposanten Christus trägt. Im oberen Segment des Sockels sind zwei Wappen zu sehen: Das linke verweist auf Hector Cordary, der von 1609 an bis zu seinem Tod 1612 als Seelsorger der damaligen Pfarrei Medelsheim-Altheim fungierte. Das andere zeigt ein Sielscheid und ein halbiertes Wagenrad, möglicherweise Symbole des Wagnerhandwerks, das dem Schultheiß Conrad Fuhrmann zugeordnet ist. Beide sind auf dem Kreuz genannt. Zwei weitere Namen lassen sich nicht mehr aufschlüsseln, es waren wohl die Steinmetze.