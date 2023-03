Kapellen und Wegekreuze : Ein Raum der Stille im Grünen

Die Marienkapelle steht in einer parkähnlichen Anlage. Foto: Jennifer Fell

Spiesen-Elversberg (et) „Marienkapelle Spiesen – Stützpunkt des Glaubens“ – und Chronist Eugen Klein, in der Festschrift „100 Jahre Katholische Kirchengemeinde St. Ludwig Spiesen“, präzisiert: „So nüchtern die Kapelle von außen erscheint, so überrascht sie doch den Besucher durch die Wärme des Raumes.

Einen tiefen Eindruck hinterlässt das farbenfrohe Bild, das durch die Buntglasfenster ausgestrahlt wird.“ Gezeigt werden Szenen aus dem Leben der Muttergottes.