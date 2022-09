SZ Serie Kapellen und Wegekreuze : Diese Marienkapelle sollte ursprünglich eine Grotte sein

Nohfelden-Selbach (rk) Die Idee, eine Fatima-Grotte im Nohfelder Ortsteil Selbach zu bauen, hatte der Leiter des Katholischen Kirchenchores Selbach, Eduard Fortuin, 1952. „Seine Sängerinnen und Sänger schlossen sich spontan diesem Plan an“, schreibt Dr. Benno König in seinem Buch „Kapellen im Saarland“.

„Dieser Sinneswandel“, schreibt Benno König, „erfolgte laut Zeitzeugen deshalb, weil aufgrund des Marianischen Jahres schon viele Marien-Grotten im Land geplant und teilweise errichtet waren. Diesem Trend, der sich aus einer ‚übertriebenen Marienverehrung‘ in den 1950er Jahren entwickelt hatte, wollten die Chormitglieder nicht folgen. Sie entschlossen sich deshalb, anstatt einer Grotte eine Marienkapelle zu bauen.“ Laut König konnten viele fleißige Hände in erstaunlich kurzer Zeit das Werk vollenden: Am 16. Mai 1954 war die Einweihung der Kapelle. Sie wurde unter den Schutz der heiligen Maria gestellt. Schon von weitem, so König, werden die Besucher mit dem Ave-Maria begrüßt, das in der Giebelspitze der Kapelle angebracht ist.