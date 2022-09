Kapellen und Wegekreuze : Ein Kreuz als Symbol für Streit unter Christen

War Grund für Zwist: das Kirchenkreuz in Bierbach. Foto: Martin Baus

Blieskastel-Bierbach Viel mit Konfessionskonflikten zu tun hat das Kreuz an der katholischen Pfarrkirche Herz Jesu in Bierbach. Die Ursachen dafür liegen mehrere Jahrhunderte zurück: 1684 wurde für das Gotteshaus in dem heutigen Stadtteil von Blieskastel das Simultaneum eingeführt.

Die für Protestanten und Katholiken so festgeschriebene gemeinsame Nutzung sorgte für lang andauernden Streit, der sich schließlich auch um den Friedhof im Umfeld der Kirche drehte.