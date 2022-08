Kapellen und Wegekreuze : „Der gute Brunnen“ als Wallfahrtsort

Diese Kapelle in Güdesweiler steht nahe des Friedhofs, rechts ist der Brunnen mit der Inschrift „Der gute Brunnen“. Foto: B&K/Bonenberger / B&K

Oberthal-Güdesweiler (rk) Ein Visitationsbericht von 1569 der Pfarrei St. Remigius Bliesen nennt laut Benno König (Buch „Kapellen im Saarland“) eine alte Filialkapelle mit Namen „Zum guten Brunnen“. Im Saalbuch der Kellerei in St. Wendel von 1605 heißt es: „Am guten Brunnen in Güdesweiler steht ein Bildstock, der von den Ruinen einer dort gestandenen Kirche Zeugnis gibt.“ An diesem Bildstock sollen die Muttergottes und der heilige Valentin von Terni verehrt worden sein.

An der Stelle, wo der Bildstock stand, war 1635 wieder eine kleine Kapelle entstanden.