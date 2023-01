Kapellen und Wegekreuze : Symbol für einen tragischen Kältetod

Mandelbachtal-Ommersheim „Am Galgen“ wird die Gemarkung in Ommersheim genannt, auf der ein Kreuz mit ungewöhnlichen Ornamenten ins Auge fällt. Dort, wo sich die alte Römerstraße und die Landstraße zwischen Oberwürzbach und Ommersheim schneiden, auf knapp 375 Metern Höhe, erinnert das Denkmal an ein Unglück, das sich vor gut 150 Jahren ereignet hat.

Michael Scherer, Arbeiter auf der St. Ingberter Glashütte, geriet nach Feierabend auf seinem Heimweg vom Werk in dichtes Schneetreiben. Das damals am „Galgen“ befindliche Holzkreuz diente ihm zwar zur Orientierung. Dennoch kam er vom rechten Weg ab und irrte zwischen Seelbach, Aßweiler und Ommersheim hilflos hin und her, kehrte immer wieder zum Holzkreuz zurück, um sich zurechtzufinden. Seine Hilferufe seien bis ins drei Kilometer Luftlinie entfernte Aßweiler zu hören gewesen. Tags darauf wurde er erfroren aufgefunden. Das in die Jahre gekommene Holzkreuz ersetzte 1935 der Bildhauer Josef Kempf durch das heutige Monument aus Buntsandstein. Der ursprünglich darauf montierte Christus-Korpus ist zwischenzeitlich einem floralen Gebinde aus Kirschlorbeer, Blumen und einer Mohnkapsel gewichen.