Püttlingen-Engelfangen Zum Gedenken an den Bergmannstod

Seit am 30. Juni 2012 der Bergbau an der Saar eingestellt wurde, sind Berufe wie Hauer, Anschläger, Steiger in Vergessenheit geraten; auch die Tatsache, wie gefährlich die Arbeit unter Tage war. Nicht nur Unfälle verzeichnet die Statistik, auch vom jähen Tod ist die Rede. So errichtete dieses Wegekreuz die Ehefrau des tödlich verunglückten Bergmanns Jakob Egler. Im Aspenschacht im früheren Ortsteil Engelfangen in Köllerbach, heute Püttlingen, fanden unsere Vorfahren Brot und Arbeit. Dabei blieben sie, wie Egler, häufig vom Unglück nicht verschont.