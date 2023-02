Püttlingen : Der Aufstieg zur Marienkapelle erfordert Kraft

Die Marienkapelle steht auf dem Hundsberg. Foto: Walter Faas

Püttlingen (et) Seit die jungen Männer vom „Marianischen Jünglingsverein“ vor fast 100 Jahren unter Leitung von Präses Wilhelm Schwickerath „im Schweiße ihres Angesichte“ die Marienkapelle auf dem Hundsberg in Püttlingen gebaut haben, pilgern Menschen dorthin, in der Hoffnung auf „Hilfe von oben“ oder wenigstens ein bisschen Ruhe.

Die finden sie hier, führen doch Waldwege, teils mit spektakulärer Aussicht auf das Köllertal, um das kleine Gotteshaus herum. Ein Weg beginnt am Ende der Straße „Am Weiherberg“. Er ist mit Kreuzwegstationen gestaltet.