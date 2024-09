Kapellen und Wegekreuze Das Ehepaar Schu investiert in die Kapelle viel Herzblut

Lebach · (dl) Seit über 55 Jahren gibt es die Fatima-Kapelle in der Jabacher Straße in Lebach. Dort treffen sich jeden Tag um 19.15 Uhr Gläubige zum Rosenkranzgebet. Zudem gibt es an jedem 13. des Monats feierliche Andachten mit Gesang.

27.09.2024 , 13:39 Uhr

Die Fatima-Kapelle ist innen wie außen sehr gepflegt. Foto: Dieter Lorig