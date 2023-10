Serie Kapellen und Wegekreuze Ein Wanderer erinnert an seinen Sturz in eine Grube

Losheim-Britten · (et) Im Losheimer Gemeindeteil Britten, an der Mettlacher Straße hinauf in den Hochwald, lauerten in früheren Jahrhunderten an vielen Stellen Gefahren und Hindernisse. Daran erinnert ein vermutlich 1760 unweit des heutigen Ruheforstes errichtetes Wegekreuz im Wald.

13.10.2023, 13:35 Uhr

An frühere Gefahren im Wald bei Losheim-Britten erinnert dieses Wegekreuz. Foto: Marco Reuther