Kapellen und Wegekreuze Über 50 Jahre lag das Grenzkreuz zerstört im Gebüsch

Mehr als ein halbes Jahrhundert lagen seine Trümmer im Gebüsch am Höhengrenzweg zwischen dem kleinen Gersheimer Ortsteil Utweiler und dem lothringischen Ormersviller. 2001 wurde das im neogotischen Stil geschaffene Monument im Atelier von Bildhauer Gerd Abel in Niederwürzbach restauriert und danach wieder in Utweiler aufgestellt.