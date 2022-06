Blieskastel-Lautzkirchen : Weil er gehörlos war, musste der Bildhauer sterben

Blieskastel-Lautzkirchen () Linkerhand der Einfahrt ins Hasental von Lautzkirchen steht das Kreuz, das der Bildhauer Karl Riemann geschaffen hat: Ganz zurückhaltend und recht versteckt hat er seinen Namen auf dem Denkmal aus hellem Kunststein hinterlassen.

In Blieskastel und Umgebung finden sich bis heute viele seiner Werke. Besonders im Klosterbezirk „auf dem Han“ oder im Wald von Niederwürzbach, entlang des Weges zur Mariengrotte, lassen sich eindrucksvolle Zeugnisse seines Schaffens in Augenschein nehmen.

Das 2,50 Meter hohe Kreuz im Hasental erinnert an das traurige Schicksal von Riemann. 1889 in Kiel geboren, verlor er im Alter von 14 Jahren sein Gehör. Diese krankheitsbedingte Taubheit wurde ihm beim Einmarsch der amerikanischen Truppen zum Ende des Zweiten Weltkriegs zum Verhängnis. In der Nähe seiner Lautzkircher Werkstatt wurde er am 18. März 1945 von einem US-Soldaten erschossen, weil er auf dessen Zurufe nicht reagiert hatte. Sein Grab fand Karl Riemann auf dem Blieskasteler Friedhof.