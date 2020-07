Wegekreuze und Kapellen : Ein Kreuz erinnert an den Unfalltod von Jakob Schorr

Bubach-Calmesweiler () Ein großes steinernes Kreuz, genannt auch „Das Kreuz auf dem Flürchen“, steht am Bolzenberg im Eppelborner Ortsteil Bubach-Calmesweiler. Es steht an der Stelle, wo sich die Bundesstraßen 10 und 269 vereinen.

Beim Einbiegen in die Auffahrt zum Bolzenberg stürzte nach Informationen der Gemeinde Eppelborn am 7. Februar 1893 der 66-jährige Bauer und Gastwirt Jakob Schorr aus Eppelborn mit seinem Gefährt so schwer, dass er an den Folgen der Verletzungen einige Stunden später starb. Sein Sohn Jakob gelobte damals, ein Kreuz an der Unglücksstelle zu errichten.