Serie Kapellen und Wegekreuze : Damals, als es noch die Gemeinde Keuchingen gab ...

Landwirte haben dieses Kreuz in Mettlach errichtet. Foto: Werner Krewer

Mettlach () Das steinerne Wegekreuz Am Keuchinger Feld in Mettlach erinnert nach Informationen von Ludwig Fixemer an die ehemalige Gemeinde Keuchingen, die es bis 1936 gab.

Danach wurde der Ort der Gemeinde Mettlach einverleibt. Landwirte haben das Wegekreuz mit der Inschrift „Gott schütze Keuchingen“ zwischen alten Eichen von 1905 bis 1908 errichtet.