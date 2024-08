Kapellen und Wegekreuze Anlass für dieses Kreuz war große Not

Der Bauer und Zimmerermeister Barthel Uhl sei auf seinem Weg vom Weiler Reichenbrunn nach St. Ingbert „vor vielen Jahren“ von einem Unwetter mit Wolkenbruch und Hagel überrascht worden und mit seinem Fuhrwerk im Morast steckengeblieben. In seiner Not habe er dem Herrgott gelobt, an dieser Stelle ein Eichenkreuz zu errichten, sofern er heil aus der Bedrängnis herauskomme. Das Geschehen trug sich um 1800 zu, und über ein gutes Jahrhundert hinweg stand das schlichte, aber hohe Holzkreuz an einer Weggabelung, an der es nach Sengscheid einerseits und zur Pulvermühle andererseits abging.