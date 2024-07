Saarlouis-Roden Wohl bekomm’s – Ein Stück Steinkreuz auf dem Speiseplan

Das schätzungsweise über 400 Jahre alte Kreuz erinnert nicht nur an verurteilte Verbrecher, die zum Galgen geführt wurden, sondern auch an Rabauken, die es in der Kristallnacht 1938 von seinem Sockel stießen und zerschlagen haben. Historisch interessant sind über 20 Wetzrillen, die man am Armesünderkreuz fand. „Es gibt etwa 30 Deutungsversuche für das mittelalterliche Brauchtum mit den Wetzrillen“, schreibt der Historiker Victor Rau im Magazin „Rodener Prisma“. Solche Rillen befänden sich häufig an Kirchen, Friedhofsmauern, Wegekreuzen, auch an Toren von Städten oder Burgen, in vielen Ländern und Zeiten. Rau: „Nach neuesten Erkenntnissen stammen die Wetzrillen von gläubigen Menschen, die sich Steinstaub abschabten, um ihn in ihre Speisen und den Tieren in ihre Nahrung zu mischen.“