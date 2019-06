Sommer erleben : So überstehen Saarländer die heißen Tage

Sportler sollte bei der gegenwärtigen Hitze etwa alle 15 Minuten 100 Milliliter Wasser trinken – in kleinen Schlucken. Foto: dpa/Oliver Berg

Berlin Monatelang freuen sich Menschen auf den Sommer, doch Hitze setzt vielen auch zu. Tipps und etwas Vorbereitung helfen, die heißen Tage angenehmer zu gestalten.

(dpa) Ob Pflanzen, Tiere oder Menschen: Temperaturen über 30 Grad erfordern Durchhaltevermögen. Mit ein paar Tricks lassen sich aber heiße Tage gut und unbeschadet überstehen.



Arbeit bei Hitze: Berufstätige sollten bei hohen Temperaturen auf leichte Kost setzen: Statt schwer verdaulichen Pommes und fettigem Steak sei ein Salat die bessere Wahl, um den Körper nicht zusätzlich zu belasten, erläutert Anette Wahl-Wachendorf vom Verband der Werks- und Betriebsärzte.



Kühles Zuhause: An heißen Sommertagen sollte morgens nicht zu kurz gelüftet werden. Denn Wände, Möbel und andere Gegenstände speichern laut der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen Wärme. Können sie während des Lüftens in den frischeren Morgenstunden nicht auskühlen, geben sie im Verlauf des Tages ihre Wärme an den Raum ab – der ohnehin schon aufheizt. Daher gilt der Rat, nicht nur frühestmöglich die Fenster zu öffnen, sondern auch ausgiebig zu lüften. Tagsüber sollten die Fenster geschlossen bleiben. Daneben hilft es, die Scheiben zu verdunkeln.



Sport und Hitze: Beim Joggen im Sommer verliert der Körper besonders viel Flüssigkeit. Zusätzlich zu den empfohlenen 1,5 Litern pro Tag trinken Sportler am besten etwa alle 15 Minuten 100 Milliliter Wasser, in kleinen Schlucken. Das rät Prof. Ingo Froböse vom Zentrum für Gesundheit der Deutschen Sporthochschule Köln. Nach dem Sport empfiehlt sich Mineralwasser, um dem Körper ausgeschwitzte Nährstoffe wie Natrium zurückzugeben. Hinterher lohnt es sich, dem Körper beim Herunterkühlen zu helfen. Dafür einfach kaltes Wasser über Hände und Unterarme laufen lassen – oder gleich ein kaltes Fußbad nehmen.



Cool bleiben am Steuer: Autofahrer drehen die Klimaanlage besser nicht zu stark auf. Grundsätzlich sollte sich die Temperatur im Innenraum nicht mehr als etwa sechs Grad von der Außentemperatur unterscheiden. Als Wohlfühltemperatur nennt der ADAC dabei eine Spanne von circa 22 bis 25 Grad. Mit Badelatschen setzten Fahrer sich besser nicht ans Steuer. Das raten die Versicherer im Raum der Kirchen (VRK). Verboten ist das zwar nicht. Doch wer wegen ungeeigneter Schuhe einen Unfall verursacht, muss mit einer Geldbuße rechnen. Und unter Umständen kann die Vollkaskoversicherung Leistungen kürzen.



Grillen: Fleisch, Fisch und Gemüse werden besser immer erst nach dem Grillen gesalzen. Das Grillgut wird sonst trocken, und der Geschmack leidet, erklärt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Wer an heißen Tagen außerhalb des eigenen Gartens grillt, sollte auf eine Kühltasche zurückgreifen. Auch Salmonellen mögen es warm und vermehren sich bei hohen Temperaturen schneller. Daher sei für den Transport von Grillgut und die Lagerung im Freien eine Kühltasche ein Muss, mahnt die Verbraucherzentrale Hessen. Ebenso sollte man unterschiedliches Besteck für rohes und gegrilltes Fleisch verwenden.



Übelkeit auf Reisen: Der Blick in die Ferne hilft gegen Reisekrankheit. Zumindest die Übelkeit lässt sich durch das Fixieren eines weit entfernen Punktes eindämmen, rät die „Neue Apotheken Illustrierte“ (Ausgabe 15. Juni 2019). Bücher zu lesen oder Filme auf dem Tablet zu schauen mag dagegen zwar ablenken, verschlimmert die Beschwerden aber eher. Stattdessen können Betroffene zum Beispiel Kopfhörer aufsetzen und Musik hören. Bei Autofahrten hilft auch eine Pause mit frischer Luft. Flugreisende haben diese Option natürlich nicht. Sie sollten aber zumindest etwas auf und ab gehen, auch ein Platz mit weniger Schwankungen mag hilfreich sein. Der findet sich im Flieger meist weit vorne und am Mittelgang. Und auch Vorbereitung ist wichtig: Alkohol und Milchprodukte sollten Reisende bei der Gefahr von Übelkeit meiden, der Magen sollten weder ganz voll noch ganz leer sein. Medikamente gegen Reisekrankheit helfen im Notfall in der Regel schnell, machen aber auch müde. Wer nach der Reise noch fit sein muss, weil er zum Beispiel auf einen Mietwagen umsteigt, sollte daher eher verzichten oder zu pflanzlichen Alternativen wie Ingwer greifen.



Im Garten: Ist es sehr warm, verdunstet Wasser aus dem Boden. Daher sollte man bei Sommerhitze die Pflanzen nicht mittags gießen. Auch in den Abendstunden sind Boden und Luft noch zu warm. Daher rät das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft, die Pflanzen entweder am frühen Morgen oder am späten Abend zu gießen. Der effizienteste Gießzeitpunkt ist übrigens um vier Uhr nachts.



Gewitter: Wer bei einer Fahrradtour oder einer Wanderung von einem Gewitter überrascht wird und keine Möglichkeit hat, sicher unterzuschlupfen, sollte eine Mulde oder Senke suchen. „Denn der Blitz schlägt immer in das höchste Ziel einer Umgebung ein“, erklärt Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst. In der Senke macht man sich dann ebenfalls so klein wie möglich. Man geht also in die Hocke, stellt die Füße eng zusammen und verschränkt die Hände um die Knie.