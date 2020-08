Serie „Merzig in Marken“ - X : Am 6. Juli 1959 war der „Tag X“

Am 6. Juli 1959 war der „Tag X“

Serie „Merzig in Marken“ - X

Zehn Jahre lang gab es im Jahr 1958 in Westdeutschland die D-Mark als Zahlungsmittel. Das war der Deutschen Bundespost seinerzeit eine Sondermarke wert. Ein Jahr später erfolgt der wirtschaftliche Anschluss des Saarlandes an die damalige Bundesrepublik. Foto: Daniel Bonenberger

X symbolisiert den Tag, von dem jeder weiß, dass er kommt, von dem aber nur Eingeweihte wissen, wenn es tatsächlich soweit ist.

Gegen einen möglichen Einfluss von Währungsspekulanten bleibt der „Tag X“ als Tag der D-Mark-Einführung geheim bis zu seiner Umsetzung am 6. Juli 1959.

Mit diesem Datum wird nach dem bereits erfolgten politischen nun auch der wirtschaftliche Anschluss des Saarlandes an die Bundesrepublik vollzogen. Die Menschen an der Saar durchleben den fünften Währungswechsel seit dem Ende des Ersten Weltkrieges.

Von 1921 bis 1935 setzt Frankreich an der Saar seinen Franc als verbindliche Valuta ein. 1935 bis 1945 gibt es die Reichsmark. Nach einem kurzen Intermezzo der Saar-Mark wird der Franc 1948 erneut als Zahlungsmittel eingeführt. Zum zehnjährigen Jubiläum der D-Mark-Einführung gibt die Deutsche Bundespost 1958 eine Briefmarke heraus mit der Wappenseite einer Fünf-Mark-Münze als Motiv.

