Engagierte Leseratte : „Beim Lesen ist man in einer anderen Welt“

Wenn Lena Augustin zu lesen anfängt, hängt das Publikum an ihren Lippen. Dabei ist die 13-Jährige nur ein paar Jahre älter als die Kinder, die zu ihrer Vorlesestunde in die Stadtbibliothek Völklingen kommen. Foto: BeckerBredel

VÖLKLINGEN Die 13-jährige Lena Augustin liebt Bücher und teilt die Geschichten auch gerne mit anderen – als ehrenamtliche Vorleserin für Kinder.

„Ich bin schon nervös“, verrät Lena Augustin in der Völklinger Stadtbibliothek. In einer halben Stunde beginnt wieder eine Vorlesestunde für Kinder im Vor- und Grundschulalter. Die Premiere in der Vorwoche hat Spaß gemacht. „Es war sehr gemütlich“, erzählt die Schülerin der Ludweiler Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule. Das Besondere an dem Ferien-Angebot: Die 13-jährige Vorleserin ist nur ein paar Jahre älter als ihre Zuhörer.