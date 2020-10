Serie Menschen im Regionalverband : Problem erkannt, Problem gebannt

Güdingen Andreas Gadzimski aus Güdingen kann nicht anders: Wenn ihm etwas zu kompliziert ist, tüftelt er an einer Lösung.

In solchen Momenten kann der 62-Jährige nicht anders, als problemlösend zu denken. In seinem Kopf ratterten sofort die Rädchen und die Ideen sprudelten. „So geht mir das ständig, wenn ich irgendwo bin und ich feststelle, dass Dinge viel zu kompliziert sind. Wenn ich mit meiner Familie essen gehe und mir fällt irgendetwas in dieser Richtung auf, dann lenken mich meine Kinder sofort ab, damit ich nicht den ganzen Abend mit den Gedanken bei irgendeinem Problem bin“, sagt der Wahlsaarländer und muss selber lachen.

Die Frohnatur ist in Niedersachsen geboren und aufgewachsen. Schon sein perfektes Hochdeutsch mit saarländischen „Striefen drein“ ist lustig anzuhören. Sein Traum war es immer, Künstler oder Zeichner zu werden, doch sein Vater schickte ihn in eine Lehre zum Elektroinstallateur. Dort entdeckte er sein Talent zum Tüfteln, was aber weit über die Elektroinstallation hinausging. Nach der Bundeswehr bestand er die Meisterprüfung. Es folgte eine zweite erfolgreiche Prüfung zum Metallbaumeister und anschließend lernte Andreas Gadzimski auch noch Heizungsbauer. Mit der geballten Handwerks-Power begann für den Niedersachsen im Saarland schließlich die Selbstständigkeit. Er gründete eine Elektroinstallations-Firma, ein Unternehmen, das Wasser- und Brandschäden behebt und wurde für die Handwerkskammer zum Sachverständigen. „Upgrade“ ist der Name seiner zuletzt gegründeten Firma, in der er Sachen entwickelt und verfeinert, die er irgendwo aufschnappt.