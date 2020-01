„Sekuritas“ beim Filmfestival Max Ophüls Preis : Wovon träumen eigentlich Häuser?

Saarbrücken Was denken eigentlich Häuser über ihre Bewohner? Je nach Stabilität ihrer Bauweise sehen sie über Generationen Menschen ein- und ausgehen, leben, vielleicht sterben. Und wenn über ihnen selbst die Abrissbirne pendelt – was wird aus den Erinnerungen der Häuser?

Das fragt sich die Schweizerin Carmen Stadler in ihrem Langfilmdebüt „Sekuritas“, das furios beginnt: mit einer Kamera, die Büroräume und endlose Gänge abfährt, sich um ihre Achse dreht, die Zimmerdecken wie den Boden wirken lässt – und mit einer Stimme aus dem Off, die von der Vergänglichkeit spricht. Wir hören die Gedanken eines alten Bürogebäudes, das demnächst abgerissen werden soll, aber noch einen finalen Wunsch in seinem Betonherzen trägt: in seinen vier Wänden eine letzte Liebesgeschichte zu erleben.