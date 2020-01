„Unter Tannen“ beim Filmfestival Max Ophüls Preis : Tatsächlich: ein Kinofilm aus dem Saarland

Saarbrücken Ein Kinofilm aus dem Saarland? In Saarländisch? Gab es das jemals? Der Heinz-Becker-Film „Tach, Herr Dokter!“ von 1999 jedenfalls zählt nicht, wurde er doch im fernen München gedreht, und die Mundart beschränkte sich vor allem auf Heinz Becker und „de Maier Kurt“, so dass der Film auch ohne Untertitel exportfähig war.

Thomas Scherer, der Autor und Regisseur der Serie, hat nun aus knapp 130 Serienminuten einen 90-Minüter kondensiert (finanziell unterstützt von den Saarland Medien). Eine knifflige Aufgabe, „vor der ich mich ziemlich lange gedrückt habe“, wie Scherer sagt. Denn wie kürzt man, ohne Spannungsbögen abzuflachen, wie baut man den Film neu auf? „Wir haben viel herumprobiert, Sachen rausgenommen, wieder reingenommen, anders montiert“, erklärt der 29-Jährige – und von manchen Szenen, die ihm am Herzen lagen, musste er sich trennen. „Andererseits: Einige Szenen, mit denen ich in der Serie nie ganz glücklich war, konnte ich jetzt rausschneiden.“ Auch einige bisher nicht verwendete Einstellungen sind nun im Film, zudem hat Michael Firmont einige neue Musik geschrieben.“ Wer die Serie also gut kennt, „wird im Kino trotzdem ein neues Sehgefühl bekommen“, verspricht Scherer.

Zudem sind einige Serien-Szenen mit rustikalerer saarländischer Mundart im Kinofilm nicht mehr zu sehen, was ihn „leichter verständlich macht für Nicht-Saarländer“. Denn die hat der Filmemacher mit seiner Kinofassung im Blick. Für den Export über die Landesgrenzen hinweg sucht er einen Verleiher, der den Film und ihn auf bundesweite Kinotour schicken könnte; Kontakte hat er bereits geknüpft, die er bei der großen Premiere bei Ophüls vertiefen will. Auch das Interesse eines Streaming-Anbieters wäre hochwillkommen. „Mal sehen, was passiert.“

Gedreht wurde unter anderem in den Waderner Lichtspielen (für das actionreiche Finale), im alten Forsthaus Eberstein in Neunkirchen, im Neunkircher Revier, im „Friedlichen Esel“ in Homburg, in einer Wohnung in Reiskirchen, im Bexbacher Büro des saarländischen Karateverbandes (als Polizeistation) und in einer dunklen Gasse des Nauwieser Viertels in Saarbrücken.