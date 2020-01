Die Preise des 41. Max Ophüls Festivals : „Neubau“ gewinnt Max-Ophüls-Preis

Foto: Tobias Keßler

Saarbrücken Am Samstagabend wurden im Saarbrücker E-Werk die Preise des 41. Filmfestivals Max Ophüls-Preis vergeben. „Neubau“ von Johannes Maria Schmit ist der große Gewinner. Hier alle Preise, Bericht folgt.

„Neubau“ von Johannes Maria Schmit ist der große Gewinner beim 41. Filmfestival Max Ophüls Preis: Der Film hat am Samstagabend den Hauptpreis als bester Spielfilm gewonnen (dotiert mit 36 000 Euro); außerdem hat der Hauptdarsteller und Drehbuchautor des Films, Tucké Royal, den „Preis für den gesellschaftlich relevanten Film“ erhalten, dotiert mit 5000 Euro.

Die weiteren Preise:

Der Filmpreis des saarländischen Ministerpräsidenten für eine herausragende Regieleistung im Spielfilmwettbewerb (dotiert mit 5500 Euro plus Verleihförderung in Höhe von 5500 Euro) geht an Johanna Moder für ihren Film „Waren einmal Revoluzzer“.

Die Preise für den besten Schauspielnachwuchs, dotiert mit jeweils 3000 Euro, gingen an Maresi Riegner in „Irgendwann ist auch mal gut“ und Mehdi Meskar in „Nur ein Augenblick“.

Der Publikumspreis im Spielfilmwettbewerb, dotiert mit 5000 Euro, ging an „Ein bisschen bleiben wir noch“ von Arash T. Riahi.

Der Fritz-Raff-Drehbuchpreis, dotiert mit 13 000 Euro, ging an Iliana Estanol und Johanna Lietha für „Lovecut“.

Der Preis der Ökumenischen Jury (2500 Euro) ging an „Jiyan“ von Süheyla Schwenk.

Die Jugendjury vergab ihren Preis, dotiert mit 2500 Euro, an den Film „Nur ein Augenblick“ von Randa Chahoud.

Der Preis für den besten Dokumentarfilm (7500 Euro) ging an „Regeln am Band, bei hoher Geschwindigkeit“ von Yulia Lokshina.

Preis für die beste Musik in einem Dokumentarfilm (5000 Euro): Antimo Sorgente für seine Musik in „Lost in Face“.

Publikumspreis Dokumentarfilm (5000 Euro): „Lost in Face“ von Valentin Riedl.

Bester Mittellanger Film (5000 Euro): „Lychen 92“ von Constanze Klaue.

Publikumspreis Mittellanger Film (5000) Euro: „Masel Tov Cocktil“ von Arkadij Khaet und Mickey Paatzsch.

Bester Kurzfilm (5000 Euro): „Das beste Orchester der Welt“ von Henning Backhaus.

Publikumspreis Kurzfilm (5000 Euro): „Trading Happiness“ von Duc Ngo Ngoc.